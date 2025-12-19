Επιστροφή στις νίκες, μετά την, εντός έδρας, ήττα από τη Βιτόρια Γκιμαράες, θα επιδιώξει η Ρίο αύριο (20/12) στην Μπαρσέλος απέναντι στην Ζιλ Βιθέντε (15η αγωνιστική ).

Ο Έλληνας προπονητής της Ρίο Άβε Σωτήρης Συλαϊδόπουλος θα εκτίσει μια τιμωρία για την αποβολή του στον προηγούμενο γύρο, αλλά έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στο προσωπικό και τους ανθρώπους της ομάδας σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι» και θα…αντικατασταθεί από τον βοηθό του Βαγγέλη Σάμιο.

Παρά το γεγονός ότι η Ζιλ Βιθέντε δεν έχει κερδίσει σε τέσσερα παιχνίδια, τόνισε ότι «είναι μια καλή ομάδα, ξεκίνησε καλά την Primeira Liga και είναι ένας αντίπαλος που θα έχει τον σεβασμό μας σε ένα απαιτητικό παιχνίδι».

Ο προπονητής της Ρίο Άβε μίλησε στη συνέχεια για το πορτογαλικό πρωτάθλημα: «Φέτος είναι ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κρίνουν τα παιχνίδια. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και μέχρι το τέλος του πρώτου μισού της σεζόν και στο δεύτερο μισό, θα είμαστε καλύτεροι», είπε, τονίζοντας τη διαφορά μεταξύ του πορτογαλικού πρωταθλήματος και του ελληνικού πρωταθλήματος, το οποίο διακόπτεται πριν από τα Χριστούγεννα και επιστρέφει μόνο το 2026, ενώ ο Πορτογάοι συνεχίζουν:

«Απλώς συνεχίζεις να δουλεύεις. Είναι μια νέα πρόκληση για μένα, οι παίκτες που ήταν εδώ το γνώριζαν ήδη. Εστιάζουμε στη βελτίωση της απόδοσής μας στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε και να μην σκεφτόμαστε τα υπόλοιπα».