Ο Παναθηναϊκός στο πιο… ένθερμο ΟΑΚΑ της φετινής σεζόν, νίκησε την εξαιρετική και πρωτοπόρο Χάποελ με τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν να οδηγούν την ομάδα επιθετικά και τον Εργκίν Αταμάν να κάνει εξαιρετικό κοουτσάρισμα και να κάνει κίνηση-ματ από τα πρώτα λεπτά στον Δημήτρη Ιτούδη, που με τη δική του τακτική προσπάθησε να… εκθέσει τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Στο Τριφύλλι πάντως ακόμα ψάχνουν για σέντερ στην αγορά, ενώ περιμένουν τις εξελίξεις με τους Λεσόρ και Γιούρτσεβεν. Πότε θα γυρίσει ο Γάλλος, το μέλλον του Τούρκου, τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό με τις αποδοκιμασίες και η απόφαση για τη μεταγραφή σέντερ.

