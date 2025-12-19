Παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες της Αθήνας το ανακαινισμένο δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Κοτζιά, το οποίο προσφέρει 500 θέσεις στάθμευσης και λειτουργεί χωρίς εισιτήριο.

«Μια πολύ σημαντική ημέρα για την Αθήνα και για τον δήμο μας, γιατί επιστρέφουμε στους πολίτες πλήρως ανακαινισμένο το δημοτικό πάρκινγκ της Κοτζιά. Είναι το μεγαλύτερο δημοτικό πάρκινγκ, με 500 θέσεις, και ελπίζουμε να τις κάνουμε 700 στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει και μια έκπληξη, ένα ίχνος μνήμης. Ο δήμαρχος Τρίτσης και το εμβληματικό του αμάξι, το οποίο έχει την υπογραφή ενός Έλληνα σχεδιαστή. Έχουμε φτιάξει έναν ειδικό χώρο για να τιμήσουμε τον Τρίτση για τη σπουδαία προσφορά του στον δήμο της Αθήνας. Νομίζω συνολικά ότι είναι ένα πάρκινγκ αντάξιο των προσδοκιών όλων των Αθηναίων», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Τι προσφέρει το νέο δημοτικό πάρκινγκ

Οι είσοδοι του πάρκινγκ είναι από τις οδούς Σοφοκλέους και Λυκούργου.

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, οι δύο πρώτες ώρες θα είναι δωρεάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ προβλέπεται 15% έκπτωση στις μόνιμες θέσεις για δημότες Αθηναίων.

Στο πάρκινγκ υπάρχει επίσης δωρεάν χώρος στάθμευσης ποδηλάτων, ενώ φιλοξενείται αφιερωματική έκθεση στον Αντώνη Τρίτση, όπου βρίσκεται και το προσωπικό του αυτοκίνητο. Στη δεύτερη φάση θα προστεθούν επιπλέον 200 θέσεις στάθμευσης στον χώρο.

Το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση