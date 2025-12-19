Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι τέσσερις συλληφθέντες, ανάμεσά τους δύο τράπερ, προκειμένου να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης για διακίνηση ναρκωτικών και στη συνέχεια στον ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, με τα προσδοκώμενα κέρδη να ξεπερνούν τις 95.000 ευρώ.

Από την επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών σε «καβάτζες» στα Πατήσια και το κέντρο, κατασχέθηκαν συνολικά 17 κιλά κάνναβης (ακατέργαστης και σε μορφή «σοκολάτας»), αλεξίσφαιρο γιλέκο και πάνω από 51.000 ευρώ.

Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε 54χρονο, παλιό γνώριμο των Αρχών, ενώ η οργάνωση χρέωνε την ακατέργαστη κάνναβη 2.500 ευρώ το κιλό.