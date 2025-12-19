Ο δικηγόρος του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για τη μήνυση που κατέθεσε κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης διευκρίνισε ότι διαθέτει στην κατοχή του μηνύματα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τον Στέφανο Παπαδόπουλο, τα οποία έχει ήδη προσκομίσει. «Είναι τέτοιας βαρύτητας τα μηνύματα που οδηγούν στην κατηγορία», σημείωσε χαρακτηριστικά. Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν δύο μάρτυρες που θα καταθέσουν υπέρ του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου.

«Τίποτα δεν μας φοβίζει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του 21χρονου τραγουδιστή και ξεκαθάρισε ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος δεν εκβιάζει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Θυμίζουμε ότι ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.