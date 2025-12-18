Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη φημολογία που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες ότι πρόκειται να γίνουν καταγγελίες από άνδρες σε βάρος γνωστού τραγουδιστή για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέσω του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί, εξέδωσε ανακοίνωση, έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του και «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες».

Από την πλευρά του, ο 21χρονος επίσης τραγουδιστής μετέβη σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και βγαίνοντας από αυτά δήλωσε: «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. […] Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο».

Αναφερόμενος στα συμβάντα είπε ότι έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά [τι λένε οι άλλοι]. Ναι, [συνέχισα να εργάζομαι] κανονικά. Όχι, καμία επαφή [με τον κ. Μαζωνάκη]. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση».

«Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου;», απάντησε όταν τον ρώτησαν για τις αναρτήσεις που διατηρεί στα social media από τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ουδέποτε υπήρξε, γιατί διάβασα και μία ανακοίνωση, για να θέσουμε τα πράγματα όπως είναι, ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε εκβίαση, για να είμαστε ξεκάθαροι, ούτε χρημάτων ούτε οτιδήποτε άλλο. Από την πρώτη στιγμή, δεν είναι τυχαίο που προβήκαμε σε μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός μας δεν είναι τα χρήματα, αλλά σκοπός του εντολέα μου είναι απλά η ηθική του δικαίωση και να φανερωθεί η αλήθεια», ανέφερε στη δήλωσή του ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, δικηγόρος του 21χρονου.

Αμέσως μετά, τόνισε: «Για ποιο λόγο έγινε αυτό [η καταγγελία] 9 μήνες ή 8 μήνες; Να μην ξεχνάμε και να μην είναι κοντή η μνήμη μας, άλλοι κατέθεσαν γεγονότα μετά από 5 και 10 χρόνια και βρήκαν τη δικαίωση. Όχι στο οκτάμηνο που ήρθε και κατέθεσε τα πράγματα, όντας εξαρτώμενος από εργασιακό περιβάλλον. Απλώς για να έχετε και μία εικόνα το τι γίνεται. Είναι άμεσα αυτά τα οποία αναφέρει, δεν έχει περάσει ούτε καν οκτάμηνο από αυτά τα οποία έχει αναφέρει. Και όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται και σε επίπεδο μήνυσης και θα επιβεβαιωθούν και με τους μάρτυρες και με τα έγγραφα τα οποία προσκομίζουμε».

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την πλευρά του γνωστού τραγουδιστή, απάντησε: «Σε νομικό επίπεδο αυτά τα θεωρώ πυροτεχνήματα. Δεν υπάρχει ούτε εκβίαση ούτε επιχειρηματίες από πίσω ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι κρίμα το να συνδυάζουμε την καταγγελία του οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι συγκεκριμένα τραγουδιστής, εργαζόμενος σε συγκεκριμένους χώρους, να το συνδυάζουμε με εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Αυτό το οποίο θέλει, θέλει τη δικαίωση και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του.