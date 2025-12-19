Σοβαρές πλημμύρες πλήττουν το Ντουμπάι, με τους δρόμους της πόλης να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, καθώς οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των ασταθών καιρικών συνθηκών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βιώνουν τη μεγαλύτερη βροχόπτωση των τελευταίων 76 ετών, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η βροχή θα συνεχιστεί και σήμερα στο Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Αρχές προειδοποιούν ότι για την ασφάλεια των πολιτών πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί, καθώς αναμένονται ασταθείς καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, και να αποφύγουν να βγουν έξω, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Παρά τους περιορισμούς, αρκετά οχήματα επιχειρούν να κινηθούν στους πλημμυρισμένους δρόμους, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται, ενώ εικόνες που κυκλοφορούν δείχνουν τους δρόμους γεμάτους νερό.

Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.

Η αστυνομία του Αμπού Ντάμπι καλεί τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή, καθώς έχουν τροποποιηθεί τα όρια ταχύτητας. Έχει ενεργοποιηθεί σύστημα μείωσης ταχύτητας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια.

This is not Mumbai, this is Dubai.



60% of annual rainfall in Dubai already fell.



This is not Mumbai, this is Dubai.

60% of annual rainfall in Dubai already fell.

This is scary !!

Επιπλέον, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, όλα τα πάρκα και οι παραλίες υπό τη διαχείρισή της θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες συνιστάται να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για περαιτέρω πληροφορίες.

Flooding in Dubai, UAE early this morning. pic.twitter.com/P1ctovuz88 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 19, 2025

Οι Αρχές έχουν εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί πλήρως η έκταση των πλημμυρισμένων δρόμων. Το υπουργείο Εσωτερικών συνιστά στους κατοίκους να δείξουν εξαιρετική προσοχή και να μην βγαίνουν έξω, παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο.

Η κακοκαιρία επηρέασε τα αεροδρόμια, με πτήσεις την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή το πρωί να καθυστερούν ή να ακυρώνονται. Μεταξύ αυτών, ήταν πτήσεις της Emirates προς Λονδίνο (Gatwick, Heathrow) και Φρανκφούρτη, καθώς και πτήσεις της FlyDubai προς Βαρσοβία και Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Mirror.