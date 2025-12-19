Ο Έντσο Μαρέσκα διέψευσε τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με το ενδεχόμενο να αναλάβει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Τα σχετικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η διοίκηση της Σίτι επεξεργάζεται σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον αντικαταστάτη του Γκουαρδιόλα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2027. Παρά ταύτα, υπήρξαν αρκετές φήμες για πιθανή πρόωρη αποχώρηση του Ισπανού προπονητή, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια στον πάγκο της ομάδας.

Ο Μαρέσκα θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι οι φήμες είναι ανακριβείς και πως θα παραμείνει στον πάγκο της Τσέλσι και την επόμενη σεζόν: «Δεν με επηρεάζει ό,τι γράφεται. Είναι 100% εικασίες. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει χώρος για τέτοια ζητήματα. Έχω συμβόλαιο με την Τσέλσι μέχρι το 2029 και είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Δεν δίνω σημασία σε φήμες. Μία εβδομάδα πριν ήταν το ίδιο με τη Γιουβέντους, οπότε δεν αλλάζει κάτι. Του χρόνου θα είμαι εδώ».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια που αφορούσαν την Έβερτον, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε:

«Σχετικά με τη συνέντευξη Τύπου της Έβερτον; Όχι. Όσον αφορά άλλα θέματα, ναι, μιλήσαμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρέσκα είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι τελευταίες 48 ώρες ήταν οι πιο δύσκολες από την ένταξή του στον σύλλογο, καθώς ένιωσε ότι δεν είχε την πλήρη στήριξη ο ίδιος και η ομάδα του.