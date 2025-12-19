Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στις Λιμενικές Αρχές, όταν πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν 545 μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου νότια της Γαύδου. Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έφτασε στο σημείο και μετέφερε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες στη στεριά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τρία σκάφη της δύναμης FRONTEX, καθώς και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται σταδιακά από το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο κτίριο της Κιτρένωσης στην περιοχή του Λατζιμά, ώστε να διανυκτερεύσουν απόψε το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες, ώστε οι αλλοδαποί να μην παραμείνουν για πολύ στον προσωρινό χώρο, που σαφώς δεν πληροί ούτε κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές για ασφαλή φιλοξενία ατόμων επί μακρόν.

Συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφερειακής Ενότητας ήδη προετοιμάζουν κατάλληλα τον χώρο, με στρώματα και κουβέρτες για τα εκατοντάδες άτομα.

Την ίδια ώρα, εκφράζονται έντονοι προβληματισμοί από τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, για το κατά πόσο οι μετανάστες θα μπορούν να φιλοξενηθούν έστω και για λίγες ώρες στον χώρο, λόγω μη ακαταλληλότητας.