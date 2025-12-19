Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησαν σήμερατο πρωί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι επιστήμονες, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο που αλλάζει δραστικά το πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας στην Ελλάδα.

Οι κινητοποιήσεις έρχονται ως αντίδραση στις αλλαγές που περιορίζουν τις αναβολές στράτευσης και φέρνουν τους νέους αντιμέτωπους με την υποχρεωτική κατάταξη πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή την επαγγελματική τους προετοιμασία.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν την άμεση απόσυρση των διατάξεων, τις οποίες χαρακτηρίζουν «αδικαιολόγητα σκληρές και αποδιοργανωτικές για τη φοιτητική ζωή».

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, οι φοιτητές θα πρέπει να εντάσσονται στη στρατιωτική θητεία υποχρεωτικά έως τα 25 τους χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ακαδημαϊκή κοινότητα.