Ικανοποιημένη για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε πως είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως τόνισε, αυτή καλύπτει τις «επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την επόμενη διετία».

Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να στηρίξουν οικονομικά την Ουκρανία μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, προβλέποντας τη χορήγηση συνολικού ποσού 90 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός των επόμενων δύο ετών. Η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο «ενισχυμένης συνεργασίας», με εγγύηση το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και κατόπιν ομόφωνης απόφασης για την αναθεώρηση του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Όπως και με το δάνειο επανορθώσεων, η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο σε περίπτωση που λάβει πολεμικές επανορθώσεις από τη Ρωσία. Μέχρι τότε, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και η ΕΕ συνεχίζει να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα από τα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του δανείου.