Η Κυριακή 21/12 ανακηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους στην Αυστραλία, καθώς θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δύο ενόπλων σε εκδήλωση που γινόταν με αφορμή εβραϊκή γιορτή στην γνωστή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», είπε ο κ. Αλμπανέζι ανακοινώνοντας πως η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα την Κυριακή 21η Δεκεμβρίου.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης εθνικό πρόγραμμα αγοράς πυροβόλων όπλων που έχουν στην κατοχή τους οι πολίτες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους σε κυκλοφορία.

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Άντονι Αλμπανέζι.