Η κηδεία ενός δεκάχρονου κοριτσιού, της Ματίλντα, που έχασε τη ζωή του στην επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αυστραλιανή αυτή πόλη με τους γονείς της να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την αύξηση του αντισημιτισμού στη χώρα.

Το φέρετρο του νεότερου θύματος της επίθεσης, που χαρακτηρίστηκε μια «ηλιαχτίδα» που αγαπούσε τα ζώα και τον χορό, ήταν στολισμένο με κίτρινες μέλισσες παιχνίδια.

Το δεύτερο όνομα του κοριτσιού ήταν Bee (Μέλισσα), κάτι το οποίο ενέπνευσε κάποιους από αυτούς που παραβρέθηκαν στην κηδεία της να φορέσουν αυτοκόλλητα με μέλισσες και να φέρουν μέλισσες παιχνίδια και μπαλόνια με αυτό το θέμα, ενώ άλλοι φορούσαν κίτρινα ρούχα.

Η οικογένεια της Ματίλντα έχει ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης να μην αναφέρουν το επίθετό της.

«Το λέμε εδώ και χρόνια…δεν έκαναν τίποτα», είπε η Βαλεντίνα, η μητέρα της Ματίλντα, χθες, Τετάρτη, στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης κάνοντας λόγο για μια σειρά από αντισημιτικές επιθέσεις στο Σίδνεϊ.

«Ο τραγικός, τόσο απόλυτα απάνθρωπος, ασύλληπτος φόνος της μικρής Ματίλντα ήταν για όλους μας σαν να χάσαμε την ίδια μας την κόρη. Η Ματίλντα μεγάλωσε όπως μεγαλώνει ένα παιδί, αγαπώντας ό,τι αγαπούν τα παιδιά. Αγαπούσε την ύπαιθρο, τα ζώα. Πήγαινε σχολείο, είχε φίλους, όλοι την αγαπούσαν», είπε ο ραββίνος Γεχοράμ Ουλμάν.

Οι φερόμενοι δράστες–πατέρας και γιος— άνοιξαν πυρ καθώς εκατοντάδες άνθρωποι γιόρταζαν την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή. Οι δράστες της επίθεσης, η οποία σόκαρε το έθνος και προκάλεσε φόβους για άνοδο του αντισημιτισμού, φαίνεται να είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, λένε οι αρχές.

Ο κόσμος έξω από την αίθουσα όπου τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία για τη Ματίλντα, στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, ήταν πολύς. Πολλοί από αυτούς που δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο κτίριο, παρακολούθησαν την τελετή από μια οθόνη που είχε στηθεί απ’ έξω.

Κάποιοι ήταν οργισμένοι με την κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να καταπολεμήσει την άνοδο του αντισημιτισμού από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Είναι σαν να σου ξεριζώθηκε η καρδιά. Είναι τρομερό... κανείς δεν το θέλει αυτό», είπε ο 25χρονος Τζέι Γκλόβερ, μοιράζοντας αυτοκόλλητα με μέλισσες.

«Είναι η αίσθηση ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο αντισημιτισμός υποβόσκει στην Αυστραλία εδώ και πάνω από δύο χρόνια», σχολιάζει ο ίδιος.

Καθώς το μικρό λευκό φέρετρο της Ματίλντα μεταφέρθηκε σε μια νεκροφόρα στο τέλος της τελετής, ο κόσμος συνωστίστηκε για να πει το τελευταίο αντίο.

«Καθώς η νεκροφόρα απομακρυνόταν, απλώς ψιθύριζα: ‘Λυπάμαι πολύ, μωρό μου. Λυπάμαι πολύ, μωρό μου’, γιατί έχω πέντε μωρά. Το απογοητεύσαμε αυτό το μωρό», είπε η Τσάνα Φρίντμαν, 37 ετών.

Από την πλευρά της, η Έλενα Μαργκούλεβα είπε ότι η τελετή ήταν «σπαρακτική και συντριπτική» και ότι έχει να φάει και να κοιμηθεί από την ημέρα της επίθεσης. «Δεν μπορώ να αποδεχτώ πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό».

Η κηδεία της Ματίλντα ακολουθεί τις πρώτες κηδείες θυμάτων της επίθεσης, που πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη, περιλαμβανομένων εκείνων των ραββίνων Ιλάι Σλάντζερ, 41 ετών, και Γιάκοβ Λέβιταν, 39.

Στο τελευταίο περιστατικό αντισημιτισμού στη χώρα, ένας 19χρονος στο Σίδνεϊ εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες, θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου επειδή φέρεται ότι απείλησε χθες ότι θα ασκήσει βία εναντίον ενός Εβραίου στη διάρκεια πτήσης από το Σίδνεϊ στο Μπαλί, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Η αστυνομία θα υποστηρίξει ότι ο άνδρας διατύπωσε αντισημιτικές απειλές και έκανε χειρονομίες που υποδηλώνουν βία προς το φερόμενο θύμα, το οποίο ο πρώτος γνώριζε ότι συνδέεται με την εβραϊκή κοινότητα», ανακοίνωσε σήμερα η Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δέχεται πιέσεις από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας, η οποία τον κατηγορεί ότι, μετά την επίθεση, έχει θέσει ως προτεραιότητα την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα αντί να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά του αντισημιτισμού.