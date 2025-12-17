Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο Σατζίντ και ο Ναβίντ Άκραμ διέπραξαν τη φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της Αυστραλίας. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν υπήρχαν ενδείξεις που θα έπρεπε να είχαν σημάνει συναγερμό νωρίτερα.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται το παρελθόν των δύο δραστών, που είναι πατέρας και γιος, για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν προειδοποιήσεις που πέρασαν απαρατήρητες, ενώ εξετάζεται ενδελεχώς το πρόσφατο ταξίδι τους στις Φιλιππίνες.

Δεν είναι γνωστό τι ακριβώς έκαναν στο ταξίδι, ενώ οι γείτονες και οι συνάδελφοι μιλούν για μια ήσυχη οικογένεια.

Ποιοι είναι οι δράστες του μακελειού στο Σίδνεϊ – Η μοναδική φορά που απασχόλησαν τις Αρχές

Ήταν τέλη Ιουνίου του 2019 όταν ο 17χρονος τότε Ναβίντ Άκραμ στεκόταν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Bankstown, στα δυτικά του Σίδνεϊ, μιλώντας για τις αρετές της προσευχής.

Συμμετείχε σε ομάδες νεαρών που έκαναν «street dawah», μια μορφή δημόσιας θρησκευτικής προσέγγισης με τελικό στόχο τη μεταστροφή περαστικών στο Ισλάμ.

Τους επόμενους μήνες, ο Ναβίντ έκλεισε τα 18, ολοκλήρωσε επαγγελματική κατάρτιση και ξεκίνησε να μαθαίνει τη δουλειά του χτίστη -την πρώτη και μοναδική κανονική δουλειά του. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, τέθηκε υπό έρευνα από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας της Αυστραλίας (ASIO).

Αυτή φαίνεται να ήταν η μοναδική φορά που τόσο ο Ναβίντ όσο και ο πατέρας του, Σατζίντ, απασχόλησαν τις Αρχές πριν προχωρήσουν στην πιο αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της χώρας. Την Τετάρτη, η αστυνομία απήγγειλε στον νεότερο Άκραμ 59 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 15 για ανθρωποκτονία και μία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η επίθεση ήταν «εμπνευσμένη» από το Ισλαμικό Κράτος.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ASIO και η αστυνομία επιβεβαίωσαν ότι είχαν κάποιες πληροφορίες για τον Ναβίντ, με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε να δηλώνει πως η έρευνα διήρκεσε έξι μήνες, από τον Οκτώβριο του 2019.

«[Ο Ναβίντ Άκραμ] εξετάστηκε λόγω της σύνδεσής του με άλλα άτομα», δήλωσε ο Αλμπανέζε αυτή την εβδομάδα.

«Η εκτίμηση ήταν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη συνεχιζόμενης απειλής ή πρόθεσης εμπλοκής σε βία».

Η αξιοπιστία αυτής της εκτίμησης αναμένεται πλέον να τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών, όπως και το κατά πόσο η έρευνα της ASIO ελήφθη υπόψη όταν ο Σατζίντ έλαβε άδεια οπλοφορίας το 2023 και στη συνέχεια απέκτησε έξι πυροβόλα όπλα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια -ιδίως δεδομένου ότι ζούσε με τον γιο του σε όλο αυτό το διάστημα.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αν όλα αυτά, σε συνδυασμό με το ταξίδι των δύο στις Φιλιππίνες λίγες εβδομάδες πριν από τη φερόμενη επίθεση, θα έπρεπε να είχαν ενεργοποιήσει προειδοποιητικό μηχανισμό.

Το ταξίδι στις Φιλιππίνες

Ο 24χρονος Ναβίντ περιγράφεται ως εξαιρετικά εργατικός και άνθρωπος που σχεδόν ποτέ δεν έπαιρνε άδεια. Ωστόσο, πριν από μερικούς μήνες, ενημέρωσε τον εργοδότη του ότι είχε σπάσει τον καρπό του κάνοντας μποξ και ότι δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στη δουλειά πριν από το 2026.

Ζήτησε στο μεταξύ να του καταβληθούν η ετήσια άδεια και τα υπόλοιπα δικαιώματά του. Δεν είναι γνωστό πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα.

Οι Αρχές στη Μανίλα αναφέρουν ότι την 1η Νοεμβρίου ο Ναβίντ και ο πατέρας του ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες για τέσσερις εβδομάδες, επιστρέφοντας περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επίθεση. Ως προορισμός κατά την άφιξή τους δηλώθηκε το Νταβάο, πόλη κοντά σε περιοχή που θεωρείται εστία τρομοκρατικής δραστηριότητας στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το τι ακριβώς έκαναν εκεί παραμένει υπό διερεύνηση.

Δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις για τους συναδέλφους του ότι σχεδίαζε ταξίδι στη νοτιοανατολική Ασία -πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο.

Λογαριασμός που δημιούργησε τον περασμένο Αύγουστο στην πλατφόρμα Χ περιλαμβάνει μόλις δύο αναρτήσεις: ένα βίντεο με έναν «όμορφο τοίχο από τούβλα» που φαίνεται να έχτισε και ένα ακόμη από μια ειδυλλιακή παραλία. Μόνο στην ενότητα «About» του προφίλ υπάρχει μια ένδειξη: ο λογαριασμός δηλώνει ως τοποθεσία τις Φιλιππίνες, με την πλατφόρμα να σημειώνει ότι η πληροφορία «μπορεί να επηρεάζεται από πρόσφατα ταξίδια».

«Κανείς δεν ήταν πραγματικά κοντά του», είπε στον Guardian πρώην συνάδελφος που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Περνάς πολλές ώρες μαζί στο χτίσιμο -είναι αρκετά μονότονη δουλειά, οπότε μιλάς πολύ, αλλά ήταν απλώς ένας περίεργος τύπος».

Ήταν γνωστός για τη στενή σχέση με τον πατέρα του. Τόσο ο συνάδελφος όσο και ο εργοδότης του γνώριζαν ότι οι γονείς του είχαν χωρίσει και ότι ο Ναβίντ, ο μεγαλύτερος από τρία παιδιά, είχε έρθει πιο κοντά στον πατέρα του και στη θρησκεία του μετά τον χωρισμό.

Ωστόσο, φαίνεται πως η οικογένεια συνέχιζε να ζει μαζί, σε ένα σπίτι στο Bonnyrigg.

Η ηρεμία που διαλύθηκε

Περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση, αργά το βράδυ της Κυριακής, κάτοικοι ενός συνήθως ήσυχου δρόμου αιφνιδιάστηκαν βλέποντας κόκκινα και μπλε φώτα να φωτίζουν τη γειτονιά. Σύντομα συγκεντρώθηκε και πλήθος, καθώς η διεύθυνση του Ναβίντ είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι είδε αστυνομικούς να εισέρχονται στο σπίτι απέναντι από το δικό του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως είχαν καλέσει επανειλημμένα τους ενοίκους να βγουν έξω με τα χέρια ψηλά.

Η μητέρα του Ναβίντ και δύο ακόμη άτομα απομακρύνθηκαν τελικά από το σπίτι συνοδεία αστυνομικών. Δεν κατηγορούνται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή εμπλοκή στην επίθεση.

Γείτονες δήλωσαν στον Guardian Australia ότι δεν γνώριζαν την οικογένεια Άκραμ, την οποία περιέγραψαν ως ανθρώπους που κρατούσαν χαμηλό προφίλ.

Σύμφωνα με αρχεία ιδιοκτησίας, ο Σατζίντ και η σύζυγός του αγόρασαν το σπίτι στο Bonnyrigg το 2016, ωστόσο ο Σατζίντ μεταβίβασε το μερίδιό του στη σύζυγό του τον Φεβρουάριο του 2024.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται βάση της Zastava Hunting Association, η οποία αυτοπαρουσιάζεται διαδικτυακά ως σύλλογος που προωθεί το ασφαλές, υπεύθυνο και ηθικό κυνήγι.

Όταν διέρρευσε η διεύθυνση του Ναβίντ, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο και αντίγραφο κάρτας μέλους του κυνηγετικού συλλόγου, που φέρεται να βρέθηκε στο πορτοφόλι του. Πηγή ανέφερε ότι η διοίκηση του συλλόγου ήταν ενοχλημένη από τη σύνδεση με την οικογένεια Άκραμ και υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μέλος απλώς εγγραφόμενος στην ιστοσελίδα. Κανείς από την ηγεσία του συλλόγου δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο.

Αναζητώντας απαντήσεις

Και άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον των Άκραμ βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Φωτογραφία του Ναβίντ στο Facebook με τον σεΐχη Άνταμ Ισμαήλ -επικεφαλής του ινστιτούτου Al-Murad στο Σίδνεϊ, που προσφέρει μαθήματα απαγγελίας του Κορανίου και αραβικών- κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.

«Όπως έχω κάνει με χιλιάδες μαθητές όλα αυτά τα χρόνια, του δίδαξα απαγγελία Κορανίου και αραβικά μόνο για συνολικό διάστημα ενός έτους [το 2019]», δήλωσε ο Ισμαήλ.

«Αυτό που βρίσκω βαθιά ειρωνικό είναι ότι το ίδιο το Κοράνι που μάθαινε να απαγγέλλει αναφέρει ξεκάθαρα πως η αφαίρεση μιας αθώας ζωής ισοδυναμεί με τη δολοφονία όλης της ανθρωπότητας».

Ο 50χρονος Σατζίντ έφτασε στην Αυστραλία από την Ινδία το 1998 με φοιτητική βίζα, το 2001 έλαβε άδεια παραμονής μέσω συζύγου -τη χρονιά που γεννήθηκε ο Ναβίντ- και έκτοτε είναι μόνιμος κάτοικος.

Δημοσιογράφοι κατέκλυσαν τα σπίτια συγγενών του στην Ινδία, αναζητώντας απαντήσεις. Ο Σατζίντ καταγόταν από την πόλη Χαϊντεραμπάντ, και σύμφωνα με την τοπική αστυνομία η οικογένειά του δεν είχε αντιληφθεί κάποιον φερόμενο «ριζοσπαστικό τρόπο σκέψης».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σατζίντ είχε σπουδάσει οικονομικά και είχε επιστρέψει στην Ινδία μόλις έξι φορές τα τελευταία 27 χρόνια, ενώ δεν επέστρεψε ούτε όταν πέθανε ο πατέρας του.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο της έρευνας αφορά το πώς πατέρας και γιος πέρασαν τις 16 ημέρες μετά την επιστροφή τους από τις Φιλιππίνες.

Η αστυνομία αναφέρει ότι μέρος αυτού του χρόνου πέρασαν σε βραχυχρόνια μίσθωση στο Campsie, όπου αγγελίες δείχνουν οικονομικά δωμάτια. Έφυγαν από το κατάλυμα την Κυριακή.

Στη συνέχεια, οι Άκραμ φέρονται να διένυσαν περίπου 20 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό τους μέχρι την παραλία Μπόντι, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εορτασμός του Χανουκά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο όχημα υπήρχαν τέσσερα από τα έξι δηλωμένα όπλα του Σατζίντ, δύο αυτοσχέδιες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.