Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δεσμεύτηκε σήμερα για την υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών απέναντι «στο μίσος, τον διχασμό και τη ριζοσπαστικοποίηση», στον απόηχο της φονικής επίθεσης της Κυριακής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που άφησε πίσω της 15 νεκρούς.

«Είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε αυτή τη σατανική μάστιγα, πολλά περισσότερα», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, δεσμευόμενος να προωθήσει πιο αυστηρά μέτρα εναντίον του λόγου υποκίνησης μίσους τον οποίο εκφέρουν κάποιοι ιεροκήρυκες και να ακυρώνει βίζες ανθρώπων που διασπείρουν τον λόγο μίσους.