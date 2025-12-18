Ο Έργκιν Άταμαν σχολίασε τη νίκη της ομάδας του επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας την ενέργεια και την αποφασιστικότητα που έδειξαν οι «πράσινοι», στοιχεία που οδήγησαν στην επικράτησή τους.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-82 στο «Telekom Center Athens» για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε σύντομη συνέντευξη μετά τον αγώνα, ο Άταμαν τόνισε τη δυναμική που επέδειξε η ομάδα του, η οποία τους απέφερε τη δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε και στην αξιοσημείωτη παρουσία του Κέντρικ Ναν, ο οποίος αγωνίστηκε χωρίς προηγούμενη προπόνηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Δείξαμε τη δύναμή μας απόψε. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά το παιχνίδι με εκπληκτική άμυνα. Ο Καλαϊτζάκης βοήθησε με τον Γκραντ και τον Τσέντι. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ στη δεύτερη περίοδο. Αυτοί μας πλήγωσαν με τον Μάλκολμ. Παίξαμε έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο, χρησιμοποιήσαμε τον Ναν πολύ καλά και τον Όσμαν. Μας βοήθησαν πολύ και ο Γιούρτσεβεν και ο Σλούκας. Πολύ καλό παιχνίδι, νικήσαμε την πρωτοπόρο και δείξαμε τη δύναμή μας.»

Για τον τραυματισμό του Ναν:

«Πριν τη Φενέρ και σήμερα δεν έκανε προπόνηση. Μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ξεκίνησε, αλλά είναι φανταστικός παίκτης. Έπαιξε καλά, ένιωσε καλά. Δεν είναι έκπληξη για εμάς, έπαιξε το παιχνίδι του.»