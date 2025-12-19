Με εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς κινούνται οι ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, όπως τα επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, δείχνουν ότι μόλις το 4,03% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου έχει ενταχθεί σε κάποια μορφή ρύθμισης.

Σε απόλυτους αριθμούς, από τα 87,5 δισ. ευρώ των χρεών προς το Δημόσιο, ρυθμισμένα είναι μόλις 3,44 δισ. ευρώ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το περιορισμένο εύρος της φορολογικής συμμόρφωσης, με τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλών να παραμένει εκτός ρυθμίσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες ρυθμίσεις συγκεντρώνονται σε σχετικά χαμηλά ποσά. Στο εύρος οφειλών από 500 έως 10.000 ευρώ, το ποσοστό ρύθμισης διαμορφώνεται στο 15,52%, καθώς πρόκειται για χρέη που μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω δόσεων χωρίς να εξαντλούν πλήρως το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται στην κατηγορία 2.000 έως 3.000 ευρώ, όπου σχεδόν μία στις πέντε οφειλές (18,16%) έχει ενταχθεί σε ρύθμιση.

Διαφορετικές «ταχύτητες» για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η εικόνα διαφοροποιείται ανάμεσα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα νοικοκυριά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη προθυμία συμμόρφωσης στα ποσά από 500 έως 10.000 ευρώ, με ποσοστό ρύθμισης 15,34%, ενώ στην κατηγορία 2.000-3.000 ευρώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 18,40%. Πρόκειται για όρια που, όπως φαίνεται, αντανακλούν τις πραγματικές αντοχές των οικογενειακών προϋπολογισμών.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα οφειλών. Το μεγαλύτερο ποσοστό ρυθμίσεων για τα νομικά πρόσωπα εντοπίζεται στο εύρος 10.000 έως 100.000 ευρώ, όπου το ποσοστό φτάνει το 21,66%. Ιδιαίτερα έντονη είναι η συμμετοχή στην κατηγορία 10.000-20.000 ευρώ, με μία στις τέσσερις οφειλές να βρίσκεται σε ρύθμιση, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη διατήρησης φορολογικής ενημερότητας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε επίπεδο συνολικών μεγεθών, οι οφειλές των φυσικών προσώπων ανέρχονται σε 43,13 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 38,34% του συνόλου, ενώ τα χρέη των νομικών προσώπων φτάνουν τα 69,37 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 70% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Σκέψεις για νέες παρεμβάσεις

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις πιέσεις της αγοράς για πιο στοχευμένες και ευέλικτες παρεμβάσεις. Αρμόδια στελέχη αποκλείουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας νέας ρύθμισης αποπληρωμής των οφειλών σε έως 120 δόσεις, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι στον ορίζοντα δεν υπάρχει καμία νέα παρέμβαση.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για την ενίσχυση των κινήτρων στους φορολογούμενους, όπως η εφαρμογή εξατομικευμένων ρυθμίσεων ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη, το είδος και το ύψος των χρεών, με ταυτόχρονη αξιολόγηση της συμπεριφοράς του σε τακτά χρονικά διαστήματα, η αύξηση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης που σήμερα ανέρχονται σε έως 24 για τακτικές οφειλές και σε έως 48 για έκτακτες, και η μείωση του επιτοκίου.