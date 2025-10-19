Την ήρα από το σιτάρι επιχειρεί να ξεχωρίσει η ΑΑΔΕ στα ληξιπρόθεσμα χρέη, βάζοντας προσωρινά στο «ράφι» οφειλές ύψους 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Πρόκειται για χρέη που παραμένουν στα μητρώα επί χρόνια, χωρίς πιθανότητα είσπραξης καθώς προέρχονται κυρίως από επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση ή από οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν έχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία και λιμνάζουν εδώ και δεκαετίες στα συρτάρια των εφοριών και των τελωνείων.

Τι περιλαμβάνει η εκκαθάριση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, έως το τέλος του 2025 θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης:

Χρέη 9,8 δισ. ευρώ από τη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, με ευθύνη της Ειδικής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ).

Οφειλές 200 εκατ. ευρώ που θα χαρακτηριστούν από τις ΔΟΥ, τα ΚΕΒΕΙΣ και το ΚΕΜΕΦ.

Χρέη 5 εκατ. ευρώ προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

Ήδη, από το συνολικό ποσό των 111,8 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης 26,35 δισ. ευρώ. Με τη νέα «εκκαθάριση», το ποσό αυτό θα ανέλθει σε 36,35 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 32,5% του συνόλου.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ επιχειρεί όχι μόνο να «καθαρίσει» τα βιβλία της, αλλά και να αποκτήσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα για το πραγματικό ύψος των εσόδων που μπορεί να διεκδικήσει το Δημόσιο.

Ποια χρέη οδηγούνται στο «αρχείο»

Ανεπίδεκτες είσπραξης θεωρούνται οφειλές για τις οποίες:

Δεν εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνυπόχρεων προσώπων.

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς αποτέλεσμα.

Έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα χρόνια από τη λύση ή εκκαθάριση της επιχείρησης.

Οι κληρονόμοι έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά ή δεν υπάρχει περιουσία για να καλύψει την οφειλή.

Η απόφαση για τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης εξαρτάται από το ύψος της:

Μέχρι 300.000 ευρώ, αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ ή τελωνείου.

Από 300.000 έως 3 εκατ. ευρώ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Για ποσά άνω των 3 εκατ. ευρώ, αρμόδια είναι αποκλειστικά η ΕΜΕΙΣ.

Προστασία του Δημοσίου

Η αρχειοθέτηση δεν σημαίνει και «σβήσιμο». Οι οφειλές εξακολουθούν να καταγράφονται στα μητρώα, ενώ για δέκα χρόνια από την καταχώρισή τους:

Αναστέλλεται η παραγραφή.

Δεσμεύονται τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί των οφειλετών και των συνυπόχρεων.

Δεν εκδίδεται φορολογική ενημερότητα για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Αν στο μεταξύ εντοπιστεί περιουσία ή εισόδημα, οι οφειλές μπορούν να επαναχαρακτηριστούν ως εισπράξιμες και να ενεργοποιηθούν εκ νέου οι διαδικασίες είσπραξης.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες ο διαχωρισμός των χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών καθώς οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα μπορούν έτσι να επικεντρωθούν στις πραγματικά εισπράξιμες οφειλές.