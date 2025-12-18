Αυτοκίνητο χτύπησε και εκτίναξε για μερικά μέτρα ένα 12χρονο κορίτσι χθες το μεσημέρι στις 14:00 στην περιοχή Άνω Φούσα στον Ασπρόπυργο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αποβιβάστηκε από το λεωφορείο της γραμμής 881 μαζί με μια φίλη της. Η μικρή διέσχισε τον δρόμο μπροστά από το λεωφορείο, ενώ εκείνη τη στιγμή ένα μαύρο αυτοκίνητο έκανε προσπέραση και την παρέσυρε.

Τα δευτερόλεπτα που κύλησαν ήταν σοκαριστικά. Οι επιβάτες ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 881 κάλεσε την Τροχαία. Η μικρή κουνούσε τα άκρα της και είχε επαφή με το περιβάλλον. Το αυτοκίνητο έπεσε σε μια μάντρα με ελενίτ.

Καταγγελίες για καθυστέρηση

Όσοι ήταν δίπλα στο παιδί εκείνη τη στιγμή έκαναν λόγο για την καθυστέρηση του ασθενοφόρου. Κάποιοι, δε, έλεγαν πως έκανε πάνω από 40 λεπτά για να φθάσει στο σημείο του συμβάντος.

Απάντηση του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ απάντησε πως ξεκίνησε από την περιοχή του Χαϊδαρίου και έκανε 23 λεπτά για να φθάσει στο σημείο και μάλιστα μέσα σε αυτό ήταν κινητή ιατρική μονάδα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΙΔΩΝ και έμεινε μέσα και χθες για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει χτυπήσει στο ισχίο του.

Δεν έχουμε ασθενοφόρα κοντά

Οι κάτοικοι της περιοχής του Ασπροπύργου καταγγέλλουν πως παλιότερα στην περιοχή υπήρχαν ασθενοφόρα που μπορούσαν να επιχειρούν άμεσα. Αυτό πλέον δεν υφίσταται και είναι ένα αίτημα που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.