Εκεί που φαινόταν πως η ένταση είχε εκτονωθεί, η ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια άναψε ξανά τη φωτιά στις εξέδρες της Παρτίζαν, αυτή τη φορά σε βαθμό που η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η αποχώρηση του ιδιαίτερα αγαπητού στον κόσμο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκάλεσε έντονο διχασμό στο εσωτερικό του συλλόγου. Το κατάμεστο γήπεδο στο Βελιγράδι, που άλλοτε αποτελούσε το μεγάλο όπλο της ομάδας, έχει μετατραπεί σε παράγοντα πίεσης, καθώς οι φίλαθλοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους με αποδοκιμασίες, χωρίς να στηρίζουν ουσιαστικά την προσπάθεια των παικτών.

Ένα νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων σε πρωτάθλημα και EuroLeague, με κορυφαία στιγμή τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, έδειξε να επαναφέρει την ενότητα ανάμεσα στην ομάδα και την εξέδρα. Παρ’ όλα αυτά, με την πρώτη σοβαρή δοκιμασία, η εύθραυστη ισορροπία διαλύθηκε.

Με τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, η ένταση κορυφώθηκε, καθώς οι παίκτες της Παρτίζαν έγιναν στόχος έντονων αποδοκιμασιών. Η εικόνα ενός αναπτήρα που εκσφενδονίστηκε από την κερκίδα και κατέληξε στα χέρια του Ντουέιν Ουάσιγκτον αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το τεταμένο κλίμα. Η ατμόσφαιρα μόνο φιλόξενη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για προπονητές και αθλητές.

Παρά το βαρύ κλίμα, η διοίκηση της ομάδας έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνία με τον Ζοάν Πενιαρόγια για να διαδεχθεί τον «Ζοτς», ενώ αναμένεται και ενίσχυση στην περιφέρεια με την απόκτηση του Κάμερον Πέιν.