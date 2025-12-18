Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Μάιο του 2026 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Clasico που θα γίνει στο νέο Καμπ Νου και αυτό, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, θα φέρει και ρεκόρ εσόδων για το κλαμπ.

Οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στο ανακαινισμένο γήπεδό τους και ήδη έχουν βγάλει προς διάθεση κάποια VIP εισιτήρια για το ντέρμπι με τους Μαδριλένους, με την τιμή πώλησης να είναι 4.000 ευρώ.

Μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι θα υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές όλων των εισιτηρίων για το πρώτο Clasico που θα γίνει στο νέο Καμπ Νου και αυτό, όπως σημειώνουν οι Ισπανοί, σημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα θα κάνει ρεκόρ εσόδων.

Αυτό, προς το παρόν, είναι τα 13,8 εκατ. ευρώ, καθώς τόσα ήταν τα έσοδα από το αντίστοιχο παιχνίδι την περσινή σεζόν, το οποίο είχε διεξαχθεί στο Μονζουίκ, με τη μέση τιμή εισιτηρίου να είναι στα 554 ευρώ.

Φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, όπως θα είναι και πολύ περισσότερα τα διαθέσιμα εισιτήρια, οπότε στη Μπάρτσα περιμένουν πολλά λεφτά στο ταμείο τους από το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν.