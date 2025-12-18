Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης έδωσε σήμερα ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος στο πλαίσιο της ανάκρισης που αφορά την αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο κ. Τριαντόπουλος πέρασε το κατώφλι της αρεοπαγίτη-ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη, νωρίς το πρωί, καθώς ελέγχεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Η υπόθεση αφορά το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στον χώρο του δυστυχήματος, μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος πρώην υφυπουργός αρνήθηκε την σε βάρος του κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έδωσε εντολή για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Μάλιστα, κατέθεσε και υπόμνημα με τους ισχυρισμούς του στην ανάκριση. Με την απολογία του κ. Τριαντόπουλου έκλεισε ο κύκλος των απολογιών, καθώς εκτός από τον πρώην υφυπουργό, επτά μη πολιτικά πρόσωπα κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος, μεταξύ αυτών και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Κατηγορούμενοι είναι και στελέχη που είχαν εμπλακεί στη διαχείριση του χώρου μετά το δυστύχημα. Ο κ. Αγοραστός στην απολογία του αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού» σημειώνει δίνοντας το στίγμα της υπερασπιστικής του γραμμής ο συνήγορός του, Άρης Τζανετής, ο οποίος διευκρινίζει ότι «ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους».

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας στην υπόθεση έχουν δηλώσει συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ανώτατοι δικαστικοί από τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα καθορίσει, εκτιμάται, μέσα στον Φεβρουάριο την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς θα κρίνει αν στη συνέχεια θα συγκροτηθεί ή όχι Ειδικό Δικαστήριο.