Σε δήλωσή του, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έδωσε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και τόνισε ότι αυτή η επιτυχία αποτελεί απόδειξη των μεταρρυθμίσεων και της σταθερής οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας, ενώ επαίνεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον καθοριστικό ρόλο του στο success story της χώρας.

«Συγχαρητήρια! Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup στην ΕΕ και φανταστείτε ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ένας πετυχημένος υπουργός κι όλοι οι υπουργοί συνάδελφοί του τον εμπιστεύονται.

Μια πρώην χώρα με κρίση χρέους πλέον προεδρεύει στο Eurogroup και αυτό είναι σπουδαία υπόθεση και για μας το κόμμα μας, το ΕΛΚ, επειδή δείξαμε πως οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις δημιουργούν μια στέρεη οικονομία, όπως είδαμε στην Ελλάδα.

Και βέβαια συνδέεται και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας που είναι το πρόσωπο του success story της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε όλους σας λοιπόν και Κυριάκο σου εύχομαι καλή επιτυχία στη διοίκηση του Eurogroup».