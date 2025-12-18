Το efood, η #1 υπηρεσία διανομής στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σε τακτική βάση έρευνες ικανοποίησης, με στόχο να παρακολουθεί και να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία συνεργασίας. Το προηγούμενο διάστημα, διεξήχθη μια διευρυμένη εσωτερική έρευνα για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των συνεργατών διανομέων και την αναβάθμιση των συνθηκών της απασχόλησής τους.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1η έως 15 Σεπτεμβρίου 2025, κατέγραψε τον βαθμό ικανοποίησης καθώς και τη συνολική αξιολόγηση των διανομέων του efood, οι οποίοι σήμερα ξεπερνούν τους 12.000 πανελλαδικά, στη βάση τριών πεδίων: ωράριο & ευελιξία, εργασία στο πεδίο & υποστήριξη, συνολική εμπειρία συνεργασίας.

Συνολική εμπειρία και συνεργασία

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέγραψαν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στη συνολική εμπειρία συνεργασίας με την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών που έχει υλοποιήσει το efood τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη και ενδυνάμωση των διανομέων του. Ως απόλυτα θετική χαρακτηρίζουν τη συνεργασία τους με το efood περισσότεροι από 6 στους 10 διανομείς -με το αντίστοιχο ποσοστό να αγγίζει το 70% στην Αθήνα-, με μόλις το 7% να έχει αρνητική γνώμη για το σύνολο της συνεργασίας του με την εταιρεία.

Οι συνεργάτες διανομείς του efood θεωρούν την ευελιξία ως βασικό πλεονέκτημα της συνεργασίας τους

Κεντρικό στοιχείο που οι ίδιοι οι συνεργάτες διανομείς του efood αξιολογούν ως βασικό πλεονέκτημα στη συνεργασία τους με την εταιρεία είναι η ευελιξία. Οι συνεργάτες διανομείς του efood δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα που τους παρέχει η εταιρεία να επιλέγουν ελεύθερα τις ώρες σύνδεσής τους, με το 82,7% να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα σχετικά, ενώ θεωρούν (73,7%) ότι η εταιρεία τους παρέχει συνήθως ή πάντοτε ικανοποιητική διαθεσιμότητα για διανομές τις ώρες και στις περιοχές που τους ενδιαφέρουν. Περισσότεροι από 9 στους 10 διανομείς δήλωσαν ότι προτιμούν να εργάζονται ως freelancers, εκτιμώντας την αυτονομία που προσφέρει το μοντέλο συνεργασίας, ενώ το 84% υποστήριξε ότι η εργασία ως διανομέας προσφέρει περισσότερη ευελιξία σε σχέση με προηγούμενη ή άλλη εργασία.

Να σημειωθεί ότι η ευελιξία είναι διαχρονικά βασικό πλεονέκτημα της συνεργασίας των διανομέων με το efood, κάτι που αποτυπώνεται σε όλες τις σχετικές έρευνες ικανοποίησης που υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Προγραμματισμός και οργάνωση, με το rider app

Η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό πυλώνα υποστήριξης της καθημερινής εργασίας των διανομέων. Η πλειοψηφία των διανομέων αξιολόγησε θετικά τη διαδικασία σύνδεσης και εκτέλεσης διανομών μέσα από το app, ενώ περισσότεροι από 7 στους 10 δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία να διαλέξουν το session που τους εξυπηρετεί. Μάλιστα, περίπου το 80% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο από τη λειτουργικότητα του efood rider app.

Επικοινωνία, ενημέρωση και υποστήριξη

Η επικοινωνία με την ομάδα logistics και fleet coordination αξιολογείται θετικά από το 70% των διανομέων, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ενημέρωση και την υποστήριξη που λαμβάνουν. Περισσότεροι από 8 στους 10 επιβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν συστηματικά ενημερώσεις και feedback, τόσο για την καθημερινή τους απασχόληση και συνεργασία όσο και για ζητήματα ασφαλείας.

Η δέσμευση του efood για ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό περιβάλλον συνεργασίας

Η έρευνα ικανοποίησης αποτελεί για το efood έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας με τους διανομείς του, δίνοντας τη δυνατότητα να ακούει τις ανάγκες τους και να εντοπίζει πεδία περαιτέρω βελτίωσης. Το efood συνεχίζει να επενδύει στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας συνεργασίας με τους διανομείς και με όλους τους ανθρώπους του, με στόχο να δημιουργεί ένα σύγχρονο, ευέλικτο και υποστηρικτικό περιβάλλον συνεργασίας, σε κάθε πόλη και σημείο λειτουργίας.