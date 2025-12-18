Η ερωτική σχέση με μια ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής στην Αμβέρσα φέρεται να άνοιξε στον «Έλληνα Εσκομπάρ» τις πόρτες του διεθνούς υποκόσμου, με αποτέλεσμα να χτίσει τον μύθο του.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις», σκιαγραφώντας το προφίλ του κατηγορούμενου για το πλοίο που εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Γαλλίας να μεταφέρει τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, ανέφερε ότι ξεκίνησε από τα χαμηλά, μέχρι να αποκτήσει το τεράστιο δίκτυο που έχει.

Αρχικά, ξεκίνησε ως πορτιέρης σε νυχτερινό μαγαζί της Συγγρού και ήταν ναυτικός σε λάντζες ανεφοδιασμού, ενώ σύντομα βρέθηκε μπλεγμένος σε δρομολόγια λαθραίων τσιγάρων από την Αλβανία προς την Ιταλία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός που φέρεται να καθόρισε τη ζωή του, όμως, ήταν η ερωτική σχέση που σύναψε στην Αμβέρσα. Εκεί, φέρεται να ήρθε κοντά με μια ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής, που είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν για αυτόν οι πόρτες του διεθνούς υποκόσμου.

Έκτοτε, η άνοδος στην παρανομία ήταν ραγδαία. Λαθρεμπόριο τσιγάρων, όπλων, επαφές και χρήμα, ενώ αναμείχθηκε ακόμη και στο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στα διοικητικά ερασιτεχνικής ομάδας της Πιερίας, η οποία σε διάστημα τριών ετών βρέθηκε στη Β’ Εθνική.

Το καλοκαίρι του 2004 απέκτησε οριστικά το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ». Τότε, το πλοίο «Africa 1» απέπλευσε από τον Πειραιά με προορισμό την Τουρκία, αλλά βρέθηκε στον Ατλαντικό.

Οι ισπανικές αρχές έκαναν έφοδο που αποκάλυψε 5,4 τόνους κοκαΐνης, με τα ναρκωτικά να είναι κρυμμένα σε κιβώτια με ετικέτες μεταλλικού νερού, με την αξία του φορτίου να ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Λίγο αργότερα συνελήφθη στη Στουτγάρδη πριν διαφύγει στην Αμβέρσα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει τα τρία πέμπτα της ποινής του, καθώς αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Η υπόθεση έφτασε στον Άρειο Πάγο και το ελαφρυντικό απορρίφθηκε, οπότε ενεργοποιήθηκε η πρωτόδικη απόφαση και επέστρεψε στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.