Στην Εισαγγελία Πειραιά οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 16/12 οι συλληφθέντες για το κύκλωμα κοκαΐνης που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το «βιογραφικό» του «εγκέφαλου» της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, είναι «πλούσιο» και το παρατσούκλι του είναι «Έλληνας Εσκομπάρ».

Ο εν λόγω άνδρας κατάφερε για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών διωκτικών Αρχών μέχρι το 2004, όταν κατάφεραν να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που τον έστειλαν στη φυλακή.

Πρόκειται για παλιό γνώριμο των Αρχών, ακόμη και πριν από τη μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στη Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές, κατάφερνε όμως πάντα να ξεγλιστρά από τους διώκτες του αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.

Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και πώς στήθηκε ο μύθος του

Πρόκειται για γιο αστυνομικού, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως κακοποιός σε νυχτερινό μαγαζί της Λεωφόρου Συγγρού, όπου εργαζόταν ως πορτιέρης. Αμέσως μετά έβγαλε Ναυτικό Δελτίο, εργαζόμενος σε σκάφη που έκαναν λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ιταλία και την Αλβανία.

Από το 1999 μέχρι και σήμερα, το όνομά του βρίσκεται σε πάνω από 10 δικογραφίες για διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης στον ελλαδικό χώρο. Κοκαΐνη που προέρχεται από τη Λατινική Αμερική, καθώς τα καρτέλ πίνουν… νερό στο όνομά του λόγω των αμύθητων κερδών που τους έχει φέρει με εισαγωγές τόνων της «λευκής κυρίας» σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, κάποια στιγμή ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας πρόεδρος τοπικής ομάδας την οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί ως «πλυντήριο» για τις άλλες δουλειές του.

Αυτή την περίοδο και πριν τη σύλληψή του από τη Δίωξη Ναρκωτικών, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Πιερία, όπου είχε τρία ξενοδοχεία. Πλέον, κρατείται στη ΓΑΔΑ και περιμένει την ολοκλήρωση της επιχείρησης για να πάει σε εισαγγελέα.

Στην Εισαγγελία Πειραιά οι πέντε συλληφθέντες

Από τις Αρχές για την τελευταία περίπτωση του «Ουρανία», συνελήφθησαν στο σύνολο 10 άτομα. Πρόκειται για τέσσερις Έλληνες και έναν Βούλγαρο από το πλήρωμα, ορισμένοι και αρκετά ηλικιωμένοι και παλιοί συνεργάτες του και πέντε Έλληνες στη χώρα μας, ανάμεσά τους ο ίδιος στους Νέους Πόρους Πιερίας, ένας στη Θήβα και δύο στην Αθήνα, που σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πειραιά με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία.

Το χρονικό

Το πλοίο όπως όλα δείχνουν αναχώρησε από την Νέα Μηχανιώνα, κατευθύνθηκε στη Λατινική Αμερική όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη και στη συνέχεια έπλευσε προς την Ευρώπη.

Κατά την επιστροφή του λόγω της θαλασσοταραχής αντιμετώπισε πρόβλημα οπότε ζητήθηκε η βοήθεια από το Γαλλικό Ναυτικό. Οι Γαλλικές Αρχές προσπάθησαν να ρυμουλκήσουν το πλοίο σε λιμάνι της Γαλλίας, προκειμένου να ελέγξουν πόση ποσότητα ναρκωτικών μεταφέρουν στα αμπάρια του.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI με τις αμερικανικές Αρχές.