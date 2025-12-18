Μπορεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, στη Μάντσεστερ Σίτι όμως δεν θέλουν να βρεθούν απροετοίμαστοι για κανένα ενδεχόμενο και έχουν ξεχωρίσει τον προπονητή με τον οποίο θα ήθελαν να τον αντικαταστήσουν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα το Athletic, στην Αγγλία είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι η φετινή σεζόν ενδέχεται να είναι η τελευταία του Γκουαρδιόλα στη Σίτι, η διοίκηση της οποίας αρχίζει να σκέφτεται την επόμενη μέρα.

Ο Ισπανός προπονητής θα πάρει την οριστική απόφασή του προς το τέλος της σεζόν, στο Μάντσεστερ όμως θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα και έχουν καταλήξει στο ποιος θα ήθελαν να είναι στον πάγκο, αν τελικά ο Πεπ φύγει.

Ο… εκλεκτός των «πολιτών» είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος δουλεύει στην Τσέλσι, οι οπαδοί της οποίας τον λατρεύουν ενώ και η διοίκηση τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, με δεδομένο πως έχει δουλέψει και στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, όπως και ως βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα, πριν τελικά αναλάβει ο ίδιος.

Ο Ιταλός προπονητής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Λονδρέζους, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν μπορεί να θέσει θέμα αποχώρησής του νωρίτερα.