Βαθμιαία εξασθένηση θα παρουσιάσουν από σήμερα, Πέμπτη 8/1 τα έντονα φαινόμενα που πλήττουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), τη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, ενώ το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο.

Ειδικότερα, σήμερα, Πέμπτη 8/1 προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα φτάσει τους 9 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές έως τις πρωινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και πρόσκαιρα στην Ήπειρο σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 14 και στα νότια έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, στη νότια Πελοπόννησο πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Παρασκευή 9/1

Στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 10/1

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή 11/1

Στη δυτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο από το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 12/1

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με σποραδικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας, του βορειοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.