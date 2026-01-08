Σαφή προειδοποίηση ότι διάλογος μπορεί να γίνει μόνο χωρίς μπλόκα στέλνει η κυβέρνηση στους αγρότες που, παρά τη νέα δέσμη των παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε χθες, επιμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η κυβερνητική ανοχή έχει πλέον εξαντληθεί, οι συσκέψεις είναι συνεχείς και η απόφαση που έχει ληφθεί κεντρικά είναι ξεκάθαρη: «δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω».

Μάλιστα, αργά χθες το βράδυ και δεδομένου ότι ορισμένα μπλόκα έριχναν γέφυρες για διάλογο, το κυβερνητικό επιτελείο κατέστησε σαφές ότι ο πρωθυπουργός θα δεχτεί τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπροσωπούν το σύνολο των διαμαρτυρόμενων. Ωστόσο, εάν θέλουν να πηγαίνουν ανά ομάδες, τότε θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, που γνωρίζουν όλα τα ζητήματα αναλυτικά και μπορούν να δώσουν απαντήσεις για τα αιτήματα αλλά και τις λύσεις, υπό την έννοια ότι μπορούν πάντα να τεθούν επί τάπητος τα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Τα 6 μέτρα στήριξης

Αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ — 80 εκατ. ευρώ υπέρ των κτηνοτρόφων και 80 εκατ. ευρώ υπέρ βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών

Θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

Επέκταση του αγροτικού τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ

Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων

Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα οικονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα για δύο λόγους: α) δημοσιονομικοί περιορισμοί β) ευρωπαϊκό πλαίσιο, καλώντας την αντιπολίτευση να απαντήσει ποιους φόρους θα επιβάλλει ως αντιστάθμισμα για να δώσει περισσότερα.

«Η χώρα δεν θα κοπεί στα δύο»

Η κυβέρνηση, εάν δεν υπάρξει εκτόνωση, θα κινηθεί σε δύο άξονες για να μην κοπεί η χώρα στα δύο. Αφενός, η δικαιοσύνη, δεδομένου ότι τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα, ανάλογα με τη διαβάθμιση σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών, θα επέμβει. Αφετέρου, η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, όπου οι πληρωμές έχουν γίνει και τα μέτρα υλοποιούνται, δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί η ταλαιπωρία όλης της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά θα αποφασίσει, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, θα επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

«Όχι» σε προβοκάτσια

Μελετώντας την ανθρωπογεωγραφία όσων συμμετέχουν στα μπλόκα, η κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι επενδύουν σε προβοκάτσια. Για αυτό και άμεσα θα περάσει στην εφαρμογή του plan B, χωρίς ακρότητες, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό που διαμηνύεται στους διαμαρτυρόμενους είναι πως το να φύγουν από τα μπλόκα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν. Ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα σταματήσει να προσπαθεί να δίνει παραπάνω. «Τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε δώσει στους αγρότες και στους υπόλοιπους εργαζόμενους, δεν έχουν γίνει υπό το πρίσμα των μπλόκων. Οι περισσότεροι φόροι που έχουν μειωθεί ποτέ δεν μειώθηκαν μετά από μπλόκα» τονίζουν κυβερνητικά στελέχη.