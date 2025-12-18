Η συζήτηση για το Κυπριακό επιστρέφει στο προσκήνιο από την Τουρκία όχι με έμφαση στη διαδικασία επίλυσης, αλλά με μετατόπιση του κέντρου βάρους στην οικονομία και τους πόρους του νησιού.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, περιέγραψε ένα σενάριο που προβλέπει δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες, αφήνοντας ανοιχτό –σε δεύτερο χρόνο– το ενδεχόμενο πολιτικής συνεννόησης.

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι το πρόβλημα έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά και ότι «η σημερινή γενιά το κληρονόμησε, αλλά δεν θέλει να το αφήσει άλυτο για τις επόμενες». Στο ίδιο μήκος κύματος, παρουσίασε τη δική του ανάγνωση της «πραγματικότητας στο νησί», λέγοντας:

«Υπάρχει η πραγματικότητα στο νησί (σ.σ. Κύπρος). Η λύση των δυο κρατών είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί κι όλοι το γνωρίζουν αυτό».

Στη συνέχεια, επανέλαβε το γνωστό τουρκικό επιχείρημα για τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, παραπέμποντας στο Σχέδιο Ανάν και στη στάση των δύο κοινοτήτων:

«Εμείς ως Τουρκία πήραμε θετική στάση στο σχέδιο Ανάν στο Κράν Μοντάνα και οι Τουρκοκύπριοι υπερψήφισαν το σχέδιο του ΟΗΕ. Όμως οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν και δεν αποδέχθηκαν την ίση κατανομή πολιτικής ισχύος, κατανομής πλούτου και εξουσιών στην Κύπρο. Εκείνοι το ξέρουν, το γνωρίζουμε κι εμείς αλλά και οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η εναλλακτική σε αυτό;»

Οικονομία πρώτα, πολιτική μετά

Σύμφωνα με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, το άμεσο ζητούμενο δεν είναι μια συνολική πολιτική συμφωνία, αλλά η αξιοποίηση του χρόνου και των ευκαιριών. Όπως είπε:

«Η ρεαλιστική λύση λοιπόν είναι τα δυο κράτη. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Αργότερα μπορούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική συνεργασία για πολιτική ενότητα, αυτό εξαρτάται από αυτούς».

Σε αυτό το σχήμα, η οικονομική συνεργασία, η ενέργεια, ο τουρισμός και η βιομηχανία λειτουργούν για την Τουρκία ως κοινό πεδίο, με το πολιτικό ζήτημα να μετατίθεται στο μέλλον:

«Ας σταματήσει η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, ας ξεκινήσει η ποιοτική συνεργασία. Βάζοντας σε πάγο το πολιτικό πρόβλημα, μπορούμε να απολαύσουμε την οικονομική συνεργασία, την ανάπτυξη της περιοχής, την εκμετάλλευση της ενέργειας, της βιομηχανίας, της οικονομίας. Όλα μαζί».

Αντίστοιχο τόνο είχε δώσει πρόσφατα και η αμερικανική διπλωματία. Σε συνέντευξή του ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, στον Μανώλη Κωστίδη ανέφερε:

«Δεν έχει νόημα δύο μεγάλες χώρες (Ελλάδα και Τουρκία), δεμένες η μία με την άλλη, να κρατούν ακόμη έριδες για γεγονότα που έγιναν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν…».

Ο ίδιος πρόσθεσε, περιγράφοντας τον ρόλο της Ουάσιγκτον:

«Το συζητήσαμε και με τον πρόεδρο Τραμπ· αναρωτηθήκαμε αν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως “κονίαμα”, σαν αυτό που ενώνει δύο τούβλα, για να έρθουν πιο κοντά με έναν νέο τρόπο, βήμα βήμα… Μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων… στην Ανατολική Μεσόγειο».