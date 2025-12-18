Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε η LAMDA Development στο εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και τη σταδιακή ωρίμανση του έργου του Ελληνικού. Ο Όμιλος πέρασε σε καθαρή κερδοφορία, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα ενισχύθηκαν θεαματικά, με βασικούς μοχλούς τα εμπορικά κέντρα, τις μαρίνες και τις οικιστικές αναπτύξεις.

Εκρηκτική αύξηση EBITDA και επιστροφή σε καθαρά κέρδη

Σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 443,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με τα 376,4 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2024. Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 252,7 εκατ. ευρώ, από 94,0 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,7 φορές, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στα κέρδη αποτιμήσεων επενδυτικών ακινήτων. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 116,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Εμπορικά κέντρα με ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας

Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό σε επίπεδο operating EBITDA, το οποίο ανήλθε σε 68,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5%, στην ενίσχυση των εσόδων στάθμευσης κατά 10%, αλλά και στη συνεχιζόμενη άνοδο της επισκεψιμότητας κατά 2%. Παράλληλα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα διαμορφώθηκε σε 620 εκατ. ευρώ, επίσης σε επίπεδο ρεκόρ.

Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσεται και το σκέλος των νέων εμπορικών αναπτύξεων στο Ελληνικό, καθώς έχουν ήδη συμφωνηθεί Heads of Terms με μισθωτές για το 66% της εκμισθώσιμης επιφάνειας στο The Ellinikon Mall και για το 76% στη Riviera Galleria, αποτυπώνοντας το έντονο ενδιαφέρον διεθνών premium brands.

Μαρίνες με αυξημένα έσοδα και EBITDA

Οι μαρίνες του Ομίλου κατέγραψαν επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 26,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 17,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024. Η αυξημένη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού στις μαρίνες Φλοίσβου και Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με τις ετήσιες αναπροσαρμογές των τελών, στήριξαν την κερδοφορία, παρά τη σταδιακή μείωση των διαθέσιμων θέσεων στον Άγιο Κοσμά λόγω των εργασιών αναβάθμισης.

Το Ελληνικό οδηγεί την ανάπτυξη με ισχυρές πωλήσεις κατοικιών

Το έργο του Ελληνικού αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου. Τα συνολικά έσοδα στο εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε 329,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29%, ενώ το EBITDA προ αποτιμήσεων διαμορφώθηκε στα 32,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5%. Σε επίπεδο συνολικού EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των αποτιμήσεων, το μέγεθος ανήλθε σε 45,5 εκατ. ευρώ, από 28,3 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 61%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση για τις κατοικίες στη γειτονιά Little Athens, όπου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 566 από τα 671 διαθέσιμα διαμερίσματα, ποσοστό 84%. Από την έναρξη του έργου έως την ίδια ημερομηνία, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ.

Ενισχυμένη χρηματοδοτική θέση και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 3,7 δισ. ευρώ

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτιμάται σε 3,675 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,572 δισ. ευρώ ή 9,20 ευρώ ανά μετοχή. Τον Νοέμβριο του 2025, η LAMDA Development ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, με σταθερό επιτόκιο 3,8%, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική της ευελιξία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2025, δήλωσε: «Η LAMDA Development συνεχίζει την δυναμική της πορεία με τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία, καθώς και τις μαρίνες, να συνεχίζουν να καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ κερδοφορίας. Παράλληλα, το Έργο του Ελληνικού διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών να επιταχύνεται. Τον Νοέμβριο του 2025, ολοκληρώσαμε επιτυχώς την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ. ενισχύοντας τη ρευστότητα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές, καθώς και το σημαντικά μειωμένο κόστος χρηματοδότησης»