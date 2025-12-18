Η εμμονή ορισμένων με τα σύμβολα των Χριστουγέννων ξεπέρασε κάθε όριο στον Ασπρόπυργο, όπου ένας φουσκωτός Άγιος Βασίλης έγινε στόχος άγριας επίθεσης και το βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, δείχνει δύο άτομα να προσεγγίζουν το στολίδι έξω από τοπική ταβέρνα και να το… «κατακρεουργούν». Ο ένας από τους δράστες φαίνεται να καταφέρει αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ ο συνεργός του, φορώντας μαύρα ρούχα, κλωτσά τη φιγούρα την ώρα που χάνει τον αέρα της.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση δεν είναι η ίδια η πράξη, αλλά η συστηματικότητά της. Όπως εξήγησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Γιώργος Πέππας, μιλώντας στο Newsbeast, η επίθεση αυτή δεν ήταν η πρώτη.

«Το περιστατικό έχει γίνει το 2023 και το 2024. Βάλαμε και φέτος Άγιο Βασίλη και για αυτό και ανέβασα το βίντεο προκειμένου να ξέρουν ότι γνωρίζουμε και να μην το επαναλάβουν. Έρχονται κάθε χρόνο ξημερώματα Χριστουγέννων στις 5 το πρωί. Έκανα πέρσι μήνυση, έδωσα το βίντεο στον εισαγγελέα αλλά δεν έχω πάρει απάντηση.

Δεν ξέρω αν είναι Έλληνες ή αλλοδαποί. Δεν έχουν πρόβλημα με το μαγαζί, κάτι με τον Άγιο Βασίλη έχουν. Γιατί αν είχαν πρόβλημα με το μαγαζί θα έκαναν και άλλη ζημιά, θα έσπαγαν ένα τζάμι, θα έκαναν οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Άγιο Βασίλη. Έρχονται τα Χριστούγεννα και προκαλούν ζημιά στον Άγιο Βασίλη, αυτό σημαίνει -νομίζω -ότι έχουν πρόβλημα με τον Άγιο».

Για πολλούς που παρακολούθησαν το υλικό στα social media, η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς ένας τυχαίος βανδαλισμός, αλλά μια συμβολική επίθεση στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τις παραδόσεις. Η βιαιότητα με την οποία «εκτελείται» ένα άψυχο σύμβολο ευτυχίας και προσφοράς, δίνει τροφή σε όσους υποστηρίζουν ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες αρνούνται να ενσωματωθούν και να σεβαστούν τα έθιμα της Ευρώπης.