Έφοδο πραγματοποίησαν σήμερα οι ιταλικές και ευρωπαϊκές αρχές σε παράνομο καπνεργοστάσιο, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης. Η έφοδος αποκάλυψε ότι το καπνεργοστάσιο παρήγαγε τέσσερα εκατομμύρια παραποιημένα τσιγάρα την ημέρα, αποφεύγοντας εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και δασμούς.

Στο χώρο του εργοστασίου στην Πομέτζια παράγονταν τσιγάρα συσκευασμένα σε διάσημες μάρκες, ανακοίνωσαν η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας (GdF) και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Ανάμεσα στα παραποιημένα τσιγάρα ήταν οι μάρκες Marlboro, Philip Morris, Rothmans της British American Tobacco και Camel και Winston της Japan Tobacco, τόνισε η GdF.

Στην ανακοίνωσή της η EPPO, η οποία συντόνισε τις εφόδους, τόνισε ότι αστυνομικοί κατάσχεσαν 27 τόνους τσιγάρων, 19 τόνους καπνού, 134 παλέτες υλικών και τέσσερα φορτηγά. Επτά άνδρες από την Ουκρανία και τη Βουλγαρία παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές για κατοχή προϊόντων λαθρεμπορίου καπνού και απομίμηση εμπορικών σημάτων, ανέφεραν η αστυνομία και οι εισαγγελείς.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστυνομία ανακάλυψε και κατέσχεσε επίσης μια άλλη εγκατάσταση νοτιότερα από τη Ρώμη και την Πομέτζια, στο Φερεντίνο, η οποία χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση υλικών και τελικών προϊόντων.