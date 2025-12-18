Η FIFA καθιερώνει νέο τουρνουά U15 που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2026 και σε αυτό θα μπορεί να πάρει μέρος και η Ρωσία, όπως άφησε να εννοηθεί με ανάρτησή του στα social media ο Τζάνι Ινφαντίνο.

Η UEFA είναι κάθετη σε ό,τι αφορά το θέμα της Ρωσίας και δεν αλλάζει απόφαση: Θα επιστρέψει στις διεθνείς διοργανώσεις όταν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Για τη FIFA, όμως, τα πράγματα μάλλον είναι πιο… χαλαρά, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Athletic.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη διοργάνωση ενός νέου τουρνουά U15 από το 2026 και φρόντισε να κάνει σαφές πως η συμμετοχή θα είναι ανοιχτή για όλες τις ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

«Ο αθλητισμός προσφέρει μια πύλη προς την ελπίδα και έναν τρόπο να δείξουμε ότι όλοι οι αθλητές μπορούν να σέβονται τους ίδιους κανόνες και ο ένας τον άλλον», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στο Instagram ο Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, εκφράζοντάς παράλληλα την υποστήριξή του στη συμμετοχή Ρώσων αθλητών σε αθλητικές διοργανώσεις, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση.