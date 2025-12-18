Ο Μαξιμιλιάν Ιμπραΐμοβιτς, ο 19χρονος γιος του Ζλάταν, είναι για πρώτη φορά στην αποστολή της Μίλαν ενόψει του ημιτελικού του ιταλικού Σούπερ Καπ με τη Νάπολι και περιμένει να κάνει το ντεμπούτο του.

Μέχρι και πριν από 2,5 χρόνια ο Ζλάταν ήταν παίκτης των «ροσονέρι», με τους οποίους πανηγύρισε και το τελευταίο πρωτάθλημα της καριέρας του, το 2022. Το καλοκαίρι του 2023 αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του και είναι πλέον μέλος της διοίκησης του κλαμπ, ως σύμβουλος του ιδιοκτήτη Τζέρι Καρντινάλε.

Το όνομα «Ιμπραΐμοβιτς», όμως, συνεχίζει να συνδέεται και σε αγωνιστικό επίπεδο με τη Μίλαν, καθώς ο Μαξιμιλιάν, ο 19χρονος γιος του Σουηδού θρύλου, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας, ενόψει του ημιτελικού του ιταλικού Σούπερ Καπ με αντίπαλο τη Νάπολι.

Με δεδομένες τις αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποφάσισε να καλέσει στην πρώτη ομάδα τον 19χρονο Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος βρίσκεται από το 2022 στα τμήματα υποδομής των «ροσονέρι» και τα πάει καλά. Τόσο καλά, ώστε να ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του με τη Μίλαν, ελπίζοντας να κάνει υπερήφανο τον πατέρα του.