Με ανακοίνωσή της η ΑΕΚ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την τιμωρία της έδρας της που αποφάσισε η ΔΕΑΒ για το καπνογόνο που άναψε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό το περασμένο Σάββατο (13/12).

Η Ένωση τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών και με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ σχολιάζει την απόφαση της ΔΕΑΒ και αναρωτιέται γιατί η Πολιτεία επιμένει να τιμωρεί τις ομάδες και όχι φυσικά πρόσωπα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι για όσα καταγράψαμε για προηγούμενες ποινές, ήρθε σήμερα (18/12/2025) νέα απόφαση της ΔΕΑΒ, βάσει της οποίας κλείνει το γήπεδό μας ξανά για ακόμη μία (1) αγωνιστική!

Αιτία; Το «άναμμα» και η «καύση» ενός καπνογόνου εντός κλειστής αθλητικής εγκατάστασης, στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Για ακόμη μία φορά, ο Οργανισμός ΑΕΚ BC δέχεται καίριο πλήγμα και διεκδικεί «επάξια» την «πρωτιά» στις τιμωρίες έδρας, γεγονός που προκαλεί αναταράξεις στον προγραμματισμό μας, αδικεί την προσπάθεια που καταβάλλεται για επενδύσεις, θέτει σε κίνδυνο τον αγωνιστικό σχεδιασμό μας και πληγώνει τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας, οι οποίοι «τιμωρούνται» δίχως να ευθύνονται.

Έχουμε γράψει κι άλλες φορές για το άδικον της ποινής, η οποία παρά τις καλές προθέσεις της Πολιτείας δεν νουθετεί κανέναν επίδοξο… χρήστη καπνογόνου. Από την άλλη πλευρά, είναι απορίας άξιο γιατί επιμένει η Πολιτεία να τιμωρεί τις ομάδες και όχι και τον «άγνωστο δράστη», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης;

Και ποιος είναι ο… άγνωστος δράστης;

Ποιος είναι ο προβοκάτορας; Διότι «οπαδός/φίλαθλος της ΑΕΚ» αποκλείεται να είναι κάποιος, που υπονομεύει τη βιωσιμότητα της ομάδας του, τον αγώνα των παικτών και του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, αλλά και την προσπάθεια των συνοπαδών του.

H ομάδα μας εν όψει Χριστουγέννων είχε προγραμματίσει στο περιθώριο της επόμενης αναμέτρησης στη SUNEL Arena να οργανώσει ΓΙΟΡΤΗ με δεκάδες εκπλήξεις για παιδιά και οικογένειες, και επιπλέον αναδεικνύοντας ξανά το κοινωνικό της πρόσωπο να οργανώσει και καμπάνια για συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων, προκειμένου να τα παραδώσει σε Ίδρυμα στο πλαίσιο των Αγίων Ημερών, που διανύουμε. Eξαιτίας του προβοκάτορα η Γιορτή αυτή ματαιώνεται!

Ως ΑΕΚ BC έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να θωρακίσουμε το γήπεδό μας, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για ποιο λόγο όμως τιμωρούμαστε; Η Αστυνομία έχει την ευθύνη για το σωματικό έλεγχο, όχι εμείς!

Πρόδηλο είναι, ότι η ΑΕΚ BC θα συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να βρεθούν λύσεις, αλλά αυτονόητο είναι, ότι δεν μπορεί μόνη της ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Απαιτούνται συνέργειες και βούληση απ’ όλους τους φορείς.

Σε ό,τι μας αφορά, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, που μας παρέχει ο νόμος για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας.

Καλούμε τους οπαδούς της Ομάδας μας να απομονώσουν τους προβοκάτορες!

Οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να στηρίζουμε την Ομάδα.

Με τη φωνή και την καρδιά μας.

Μ’ αυτή τη συνθήκη και μόνο πετύχαμε τα σπουδαία. Μ’ αυτή τη συνθήκη θα τα καταφέρουμε ξανά…».