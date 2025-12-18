«Κόκκινοι» είναι οι δρόμοι στην Αττική, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς υπάρχει τεράστιο μποτιλιάρισμα, ειδικά σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Ενδεικτικά, παρατηρούνται καθυστερήσεις το ρεύμα προς Ελευσίνα: άνω των 30΄ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά.

Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

