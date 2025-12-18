Ανοιχτή παραμένει η έρευνα για το αν οδηγούσε τη Lotus ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς οι αρχές δεν φέρεται να πείστηκαν ότι ο τενίστας βρισκόταν στο εξωτερικό και πως ο πατέρας του οδηγούσε το όχημα.

«Φαίνεται να τελειώνει, είναι θέμα ενός–δύο 24ώρων ακόμη. Έχει κάνει την αίτηση θεραπείας ο δικηγόρος του γνωστού τενίστα. Από εκεί και πέρα φαίνεται στον φάκελο της υπόθεσης να μην υπάρχει κάποιο τεκμήριο ότι υποστήριξε ο νομικός του εκπρόσωπος ότι ο πατέρας του ήταν αυτός που οδηγούσε», είπε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News.

Επίσης, πρόσθεσε ότι «δεν παρουσιάστηκε ακόμα το στοιχείο που ζητούσαν άτυπα οι αστυνομικοί, ένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έλειπε από τη χώρα εκείνη την ημέρα. Αυτό στο οποίο νομίζω ότι θα καταλήξουν οι αστυνομικοί, είναι ότι θα επιβεβαιώσουν την παράβαση, με το δεδομένο ότι οι όποιες ενστάσεις ήταν εκπρόθεσμες, θα σταθούν στα χρονικά όρια της υποβολής ενστάσεων».

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο δικηγόρος του τενίστα δεν προσκόμισε το δίπλωμα οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά, αλλά μία φωτοτυπία της έξω πλευράς του διπλώματος από το εξωτερικό.