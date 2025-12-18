Η απόκτηση κεντρικού αμυντικού είναι ένας από τους στόχους του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και σύμφωνα με τους Ρώσους υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κέβιν Αντράντε που αγωνίζεται στη Μπάλτικα.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει συμφωνήσει με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ για την επίθεση, ψάχνεται για ακόμη έναν επιθετικό και από εκεί και πέρα, με δεδομένο ότι για το κέντρο υπάρχει πλέον ο Ζαφείρης, ο στόχος είναι η απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός στόπερ.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, για το κέντρο της άμυνας οι «ασπρόμαυροι» εξετάζουν την περίπτωση του Αντράντε, ο οποίος είναι 26 ετών, Κολομβιανός και αγωνίζεται στη Μπάλτικα, με την οποία μετράει φέτος 21 συμμετοχές και 1 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ρωσίας.

Με βάση τα ίδια ρεπορτάζ, πάντως, είναι αμφίβολο το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να δώσει τα 4-5 εκατ. ευρώ που ζητάει η ομάδα του για την πώληση του 26χρονου στόπερ, ο οποίος έχει περάσει και από τις Αμέρικα και Πλατένσε.