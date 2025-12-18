Με μετρήσιμα αποτελέσματα σε περιβάλλον, κοινωνία και ανθρώπινο δυναμικό, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, αποτυπώνοντας τη στρατηγική της για υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία.

Η Έκθεση καταγράφει τις επιδόσεις της εταιρείας και τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών του ESG στη λειτουργία της, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Παράλληλα, αναδεικνύει τις πρακτικές που εφαρμόζονται για την προστασία των φυσικών πόρων, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: «Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να αναπτύσσεται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, επενδύοντας σε μια πιο βιώσιμη και υγιή κοινωνία».

Περιβάλλον και ενεργειακή μετάβαση

Κατά το 2024, το 36,45% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της ΓΙΩΤΗΣ καλύφθηκε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Από το 2022, όταν ξεκίνησε η συστηματική επένδυση στις ΑΠΕ, οι εκπομπές CO₂ μειώθηκαν σωρευτικά κατά 19,2%, ενώ η χρήση ορυκτών καυσίμων περιορίστηκε κατά 6,8%. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι δράσεις για τη μείωση αποβλήτων και πλαστικών, με τη χρήση υλικών συσκευασίας να ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία.

Καινοτομία και έρευνα

Η Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΓΙΩΤΗΣ. Μέσα από το εξειδικευμένο τμήμα R&D, η Εταιρεία σχεδιάζει καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, ενώ το τμήμα Καινοτομίας υποστηρίζει την αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας διασφαλίζει την εφαρμογή αυστηρών πλάνων ελέγχου και ποιότητας, με στόχο την παροχή ασφαλών και αξιόπιστων προϊόντων.

Κοινωνικό αποτύπωμα

Στον τομέα της κοινωνικής συνεισφοράς, η ΓΙΩΤΗΣ ανέπτυξε δράσεις με απτό και μετρήσιμο αντίκτυπο. Μέσω του προγράμματος «Θρέφουμε με Αγάπη», το 2024 στήριξε περισσότερους από 100 κοινωνικούς φορείς σε όλη τη χώρα, διαθέτοντας πάνω από 500.000 μερίδες τροφίμων και 20 τόνους αλεύρων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο πρόγραμμα «Μια ελπίδα γεννιέται!», που στοχεύει στη στήριξη των γεννήσεων και στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής καταγράφηκαν 75 γεννήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, ενώ διανεμήθηκαν περισσότερα από 32.000 βρεφικά γεύματα.

Άνθρωπος και εργασία

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΓΙΩΤΗΣ αριθμεί 432 εργαζόμενους, με 63 νέες προσλήψεις εντός του 2024. Το 38% των εργαζομένων είναι κάτω των 30 ετών, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική παρουσία νεότερων ηλικιών στην Εταιρεία. Παράλληλα, 116 φοιτητές συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, ενισχύοντας τη σύνδεση της ΓΙΩΤΗΣ με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. για υπεύθυνη και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. Με σταθερό προσανατολισμό στους πυλώνες του ESG, η Εταιρεία συνεχίζει να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ.