Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε απόψε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με τους Δυτικούς Βαλκάνιους.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, είχε συναντήσεις με ξένους ηγέτες, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Αύριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να εξετάσει τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, τις προσπάθειες ειρήνευσης και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027.