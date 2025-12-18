Με αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση και υψηλές πληρότητες μπαίνει η φετινή εορταστική περίοδος για την AEGEAN, καθώς οι επιβάτες γεμίζουν τα αεροσκάφη με προορισμούς που συνδυάζουν χειμερινή ατμόσφαιρα, city break και εναλλακτικές εμπειρίες. Από τις σκανδιναβικές πρωτεύουσες μέχρι μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις αλλά και λιγότερο αναμενόμενες επιλογές, οι προτιμήσεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα δείχνουν ότι τα ταξίδια παραμένουν ψηλά στις επιλογές των Ελλήνων.

Ελσίνκι, Κοπεγχάγη, Εδιμβούργο, Όσλο και Στοκχόλμη είναι οι πέντε top προορισμοί εξωτερικού από την Αθήνα. Από τη βάση της AEGEAN στη Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες προτιμούν Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Αμβούργο, Φρανκφούρτη και Βαρκελώνη για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων. Στις προτιμήσεις περιλαμβάνονται και εναλλακτικοί, λιγότερο δημοφιλείς προορισμοί όπως Τύνιδα, Κάιρο, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ζάγκρεμπ και Μαρόκο.

Πληρότητες εξωτερικού που ξεπερνούν το 80%

Σύμφωνα με την Aegean, η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη. Με βάση τα στοιχεία, οι πληρότητες στο δίκτυο εξωτερικού ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%, τόσο από και προς Αθήνα όσο και από και προς Θεσσαλονίκη, για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Πιο αναλυτικά:

20/12 , ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 85%

, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 85% 23/12 , ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90%

, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90% 28/12 , ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα, με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 85%

, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα, με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 85% 28/12 και 30/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 88%

Δίκτυο εσωτερικού – Πληρότητες

Για το δίκτυο εσωτερικού, οι πληρότητες για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70%, ενώ από/προς Θεσσαλονίκη οι πληρότητες ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%.

Αναλυτικά:

19/12 και 23/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 90% και το 85% αντίστοιχα

19/12, 21–22/12 και 26/12, ημέρες με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες να κυμαίνονται από 85% έως 90%

28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Αθήνα, με τις πληρότητες να αγγίζουν σχεδόν το 85%

28/12, ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση από/προς Θεσσαλονίκη, με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 90%

Οι top προτιμήσεις εσωτερικού

Στις προτιμήσεις για τους προορισμούς εσωτερικού από τη βάση της Αθήνας βρίσκονται: Σητεία, Ρόδος, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Κως. Από τη βάση της Θεσσαλονίκης, οι επιβάτες επιλέγουν: Κως, Χίος, Καλαμάτα, Ρόδος και Ηράκλειο.

Ευκαιρίες τελευταίας στιγμής

Στους παραδοσιακά χριστουγεννιάτικους προορισμούς οι κρατήσεις τείνουν να πραγματοποιούνται αρκετά νωρίτερα από την ημέρα αναχώρησης, ωστόσο μπορεί κανείς να βρει και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής στους παρακάτω προορισμούς.

Από Αθήνα για:

Φλωρεντία

Νάπολη

Κωνσταντινούπολη

Σμύρνη

Ρώμη

Βενετία

Νίκαια

Από Θεσσαλονίκη για: