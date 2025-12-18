Τα Όσκαρ θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω YouTube από το 2029, έπειτα από δεκαετίες προβολής τους από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Αυτό σημαίνει ότι τα ετήσια κινηματογραφικά βραβεία θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλο τον κόσμο, για τους δύο δισεκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας βίντεο, σε τέσσερα χρόνια από σήμερα.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τη συμφωνία με το YouTube, που ανήκει στην Google, την Τετάρτη, διευκρινίζοντας ότι ο κολοσσός του streaming θα έχει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης των βραβείων του Χόλιγουντ για την περίοδο 2029–2033.

Το YouTube θα αποτελέσει ουσιαστικά τη «στέγη» για οτιδήποτε αφορά τα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του κόκκινου χαλιού, των Governors Awards και της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων.

Η τελετή απονομής των Όσκαρ μεταδιδόταν από το ABC στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, ωστόσο το 2028 θα είναι η τελευταία χρονιά προβολής από το δίκτυο, καθώς τότε τα Όσκαρ θα γιορτάζουν την 100ή επέτειό τους.

«Τα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του κόκκινου χαλιού, περιεχομένου από τα παρασκήνια, πρόσβασης στο Governors Ball και πολλά ακόμη, θα είναι διαθέσιμα ζωντανά και δωρεάν σε περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο μέσω YouTube, καθώς και στους συνδρομητές του YouTube TV στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνάπτουμε μια πολυδιάστατη παγκόσμια συνεργασία με το YouTube, το οποίο θα αποτελέσει το μελλοντικό “σπίτι” των Όσκαρ και του ετήσιου προγράμματος της Ακαδημίας», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρός της, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν, ανέφερε ότι «τα Όσκαρ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς, τιμώντας την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνική δημιουργία».

«Η συνεργασία με την Ακαδημία για τη μετάδοση αυτής της γιορτής της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και φίλων του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστή στη μακρά και ιστορική παράδοση των Όσκαρ», πρόσθεσε.

Τα βραβεία θα είναι διαθέσιμα με ηχητικά κανάλια σε πολλές γλώσσες, καθώς και με υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.

Η περσινή τελετή απονομής των Όσκαρ παρακολουθήθηκε από 19,7 εκατομμύρια τηλεθεατές στο ABC, που ανήκει στη Disney — το υψηλότερο ποσοστό της τελευταίας πενταετίας, αλλά σημαντικά χαμηλότερο από το ιστορικό ρεκόρ των 57 εκατομμυρίων θεατών το 1998.

Το ABC υπήρξε το βασικό τηλεοπτικό «σπίτι» των Όσκαρ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους. Το NBC μετέδωσε πρώτη φορά την τελετή το 1953, ωστόσο το ABC απέκτησε τα δικαιώματα το 1961.

Με εξαίρεση την περίοδο 1971–1975, όταν τα Όσκαρ προβλήθηκαν ξανά από το NBC, η τελετή μεταδιδόταν σταθερά από το ABC.