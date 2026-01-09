Το «Survivor» κάνει πρεμιέρα την προσεχή Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21:00 στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ ενώ το βράδυ της Πέμπτης έγινε γνωστή η συμμετοχή ενός πασίγνωστου πρώην ποδοσφαιριστή που θα βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο ως «Επαρχιώτης».

Ο λόγος για τον Μιχάλη Σηφάκη, ο οποίος έχει διαγράψει λαμπρή καριέρα στους αγωνιστικούς χώρους τόσο με ομάδες στην Ελλάδα, όπως ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ όσο και στο εξωτερικό.

«Πιστεύω ότι θα αντέξω, γιατί είμαι εγωιστής, τελειομανής και νικητής. Είμαι ο Μιχάλης Σηφάκης, 41 χρονών από το Ηράκλειο Κρήτης», προειδοποιεί ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας στο νέο τρέιλερ για το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Άνθρωπος με χιούμορ, έξω καρδιά και κοινωνικός, αρκεί να μη νιώσει ότι τον προκαλούν. Πιστεύει στην πειθαρχία και στον αυτοέλεγχο. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του. Έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός, η Κορτράικ, η Σαμσουνσπόρ, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, με την οποία έζησε σημαντικές στιγμές σε διεθνές επίπεδο.

Δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων παίκτες όπως ο Κ. Τσιμίκας, ο Χ. Κωστούλας και ο Τ. Δουβίκας. Το ποδόσφαιρο για εκείνον ήταν τρόπος ζωής. Έχει βραβευτεί για το fair play του. Δεν του αρέσει να χάνει αλλά έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα και να προχωρά.