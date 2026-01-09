Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (9/1).

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, βρίσκονται στο 11-8 και θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και να επιστρέψουν στις νίκες, υποδεχόμενοι μια ομάδα που δεν τα πάει καθόλου καλά έχοντας 7 νίκες και 13 ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Χονγκ Κονγκ

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Σενεγάλη Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καμερούν – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Κάντιθ – Σπόρτινγκ Χιχόν Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Emirates FA Cup

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga