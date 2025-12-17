Τη δημιουργία ενός πανεθνικού δικτύου «κλιματικών καταφυγίων» για την προστασία του πληθυσμού από τα κύματα του καύσωνα, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία είναι μία από τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν ολοένα και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Στη χώρα της Ιβηρικής τα τελευταία χρόνια καταγράφονται μεγαλύτεροι σε διάρκεια καύσωνες το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές το φθινόπωρο, φαινόμενα που αποδίδονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Ορισμένα καλοκαίρια, δεν μιλάμε πλέον για κύματα καύσωνα αλλά για ένα κύμα, διαρκείας» είπε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μαδρίτη, περιγράφοντας μια «νέα πραγματικότητα» με «καταστροφικές ξηρασίες», συχνότερες και εντονότερες. «Κατά συνέπεια, πριν από το επόμενο καλοκαίρι, θα εγκαινιάσουμε ένα εθνικό δίκτυο κλιματικών καταφυγίων», ανακοίνωσε ο Σάντσεθ, λέγοντας ότι θέλει κυρίως «να θέσει τα δημόσια κτίρια στη διάθεση» των Ισπανών.

«Θα διευκολύνουμε επίσης τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία τέτοιων καταφυγίων στις πιο ευάλωτες συνοικίες, όπου η ζέστη (…) είναι πιο έντονη», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποιους αριθμούς. Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός είπε ότι η κεντρική κυβέρνηση σκοπεύει να συντονίσει τις ενέργειές της με τις αρχές των περιφερειών που έχουν ήδη δημιουργήσει «κλιματικά καταφύγια», όπως συμβαίνει στη Χώρα των Βάσκων και την Καταλονία.

Στην Ισπανία, λόγω του αποκεντρωμένου συστήματος διακυβέρνησης, οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και των κλιματικών. Η Βαρκελώνη, η πρωτεύουσα της Καταλονίας, είναι μία από τις λίγες μεγάλες πόλεις που ήδη διαθέτουν κλιματικά καταφύγια, τα περισσότερα εκ των οποίων σε βιβλιοθήκες, σχολεία και άλλα κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το καλοκαίρι του 2022 ήταν ένα από τα πιο θερμά που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά μέσο όρο 24,2°C, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet. Από τις 16 Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 3.832 θάνατοι θα μπορούσαν να αποδοθούν στη ζέστη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.