Η League Phase του κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε και είναι γνωστά, πλέον, τα ζευγάρια των play off για την πρόκριση στους «8» αλλά και όλες οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Σε ό,τι αφορά τους αγώνες play off, οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5-12 θα αναμετρηθούν σε μονούς αγώνες, στους οποίους δεν υπάρχει παράταση αλλά απευθείας η διαδικασία των πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας στις έδρες αυτών που ήταν πιο ψηλά στη βαθμολογία, για την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Οι προημιτελικοί είναι επίσης μονοί αγώνες, στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στην πρώτη 4άδα της League Phase, επίσης χωρίς παράταση αλλά απευθείας διαδικασία των πέναλτι αν υπάρξει ισοπαλία, ενώ οι ημιτελικοί είναι κανονικά διπλοί αγώνες.

Η τελική βαθμολογία

Ολυμπιακός 12 Λεβαδειακός 12 ΑΕΚ 12 Παναθηναϊκός 12 Άρης 10 ΟΦΗ 9 Βόλος 7 ΠΑΟΚ 7 Ατρόμητος 7 Κηφισιά 5 Αστέρας Τρίπολης 4 Παναιτωλικός 4 Ηρακλής 4 Καλλιθέα 3 Ελλάς Σύρου 3 Μαρκό 1 ΑΕΛ 1 Καβάλα 1 Ηλιούπολη 0 Αιγάλεω 0

Τα ζευγάρια των play off

5ος-12ος: Άρης – Παναιτωλικός

6ος-11ος: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

7ος-10ος: Βόλος – Κηφισιά

8ος-9ος: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ολυμπιακός – νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός – νικητής του ζευγαριού Βόλος – Κηφισιά (7ος-10ος)

ΑΕΚ – νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός – νικητής του ζευγαριού Άρης – Παναιτωλικός 5ος-12ος

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός – Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος

Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά – ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Τρίπολης