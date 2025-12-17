Τρεις νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη και με διαφορά, ενώ εμφανίζουν και πόσο τραβάει ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα το έρεισμα που έχει μετά την παρουσίαση της Ιθάκης, όπου άφησε να εννοηθεί τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Πιο αναλυτικά, η Opinion Poll έδειξε πως η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 29,7% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που παίρνει 13,6%, με τη διαφορά να κυμαίνεται στις 16,1 μονάδες.

Η εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll:

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 8,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3,1%

Νίκη: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο κόμμα: 7%

Η Pulse έδειξε ότι η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 23,5%, το ΠΑΣΟΚ 11% και η Πλεύση Ελευθερίας 9%.

Η πρόθεση ψήφου της Pulse:

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 9%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

ΜέΡΑ 25: 2,5%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διαφορά 11,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, με την πρόθεση ψήφου να διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,9%

Ελληνική Λύση: 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 6,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6%

Φωνή Λογικής: 3,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

ΜέΡΑ 25: 2,3%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Περίπτωση Τσίπρα

Στο ερώτημα της Opinion Poll αν θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό, το 9,7% αρκετά πιθανό, το 11,5% λίγο πιθανό και το 65,9% καθόλου.

Η Pulse θέτοντας παρόμοιο ερώτημα για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να δημιουργήσει κόμμα, οι πολίτες απάντησαν πως το αντιμετωπίζουν ως εξής:

11% θετικά

10% με ενδιαφέρον

12% ουδέτερα

24% αδιάφορα

37% αρνητικά

6% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Η MRB στην ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα, πήρε τις εξής απαντήσεις:

8,3% σίγουρα θα το ψήφιζα

14,9% μάλλον θα το ψήφιζα

16,9% μάλλον δεν θα το ψήφιζα

54,5% σίγουρα δεν θα το ψήφιζα

5,4% δεν ξέρω/δεν απαντώ