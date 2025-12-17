Τρεις νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη και με διαφορά, ενώ εμφανίζουν και πόσο τραβάει ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα το έρεισμα που έχει μετά την παρουσίαση της Ιθάκης, όπου άφησε να εννοηθεί τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
Πιο αναλυτικά, η Opinion Poll έδειξε πως η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 29,7% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που παίρνει 13,6%, με τη διαφορά να κυμαίνεται στις 16,1 μονάδες.
Η εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll:
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΠΑΣΟΚ: 13,6%
Ελληνική Λύση: 11,9%
Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
ΚΚΕ: 8,6%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
Φωνή Λογικής: 4%
ΜέΡΑ 25: 3,1%
Νίκη: 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Νέα Αριστερά: 1,2%
Άλλο κόμμα: 7%
Η Pulse έδειξε ότι η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 23,5%, το ΠΑΣΟΚ 11% και η Πλεύση Ελευθερίας 9%.
Η πρόθεση ψήφου της Pulse:
Νέα Δημοκρατία: 23,5%
ΠΑΣΟΚ: 11%
Πλεύση Ελευθερίας: 9%
Ελληνική Λύση: 8%
ΚΚΕ: 7%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
Φωνή Λογικής: 3%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
ΜέΡΑ 25: 2,5%
Νίκη: 2%
Νέα Αριστερά: 1,5%
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διαφορά 11,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, με την πρόθεση ψήφου να διαμορφώνεται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 22,6%
ΠΑΣΟΚ: 10,9%
Ελληνική Λύση: 9,1%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%
ΚΚΕ: 6,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 6%
Φωνή Λογικής: 3,9%
Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%
ΜέΡΑ 25: 2,3%
Νίκη: 1,9%
Νέα Αριστερά: 1,2%
Περίπτωση Τσίπρα
Στο ερώτημα της Opinion Poll αν θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό, το 9,7% αρκετά πιθανό, το 11,5% λίγο πιθανό και το 65,9% καθόλου.
Η Pulse θέτοντας παρόμοιο ερώτημα για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να δημιουργήσει κόμμα, οι πολίτες απάντησαν πως το αντιμετωπίζουν ως εξής:
11% θετικά
10% με ενδιαφέρον
12% ουδέτερα
24% αδιάφορα
37% αρνητικά
6% δεν ξέρω/δεν απαντώ
Η MRB στην ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα, πήρε τις εξής απαντήσεις:
8,3% σίγουρα θα το ψήφιζα
14,9% μάλλον θα το ψήφιζα
16,9% μάλλον δεν θα το ψήφιζα
54,5% σίγουρα δεν θα το ψήφιζα
5,4% δεν ξέρω/δεν απαντώ