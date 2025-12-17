Η Opinion Poll πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Action 24, με τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνει πρώτη και το ΠΑΣΟΚ να έρχεται δεύτερο.
Πιο αναλυτικά, η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 29,7% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που παίρνει 13,6%, με τη διαφορά να κυμαίνεται στις 16,1 μονάδες.
Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΠΑΣΟΚ: 13,6%
Ελληνική Λύση: 11,9%
Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%
ΚΚΕ: 8,6%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
Φωνή Λογικής: 4%
ΜέΡΑ 25: 3,1%
Νίκη: 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Νέα Αριστερά: 1,2%
Άλλο κόμμα: 7%
Κόμμα Τσίπρα – Σαμαρά
Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό, το 9,7% αρκετά πιθανό, το 11,5% λίγο πιθανό και το 65,9% καθόλου.
Επίσης, στο ερώτημα αν θα στήριζαν ένα κόμμα Σαμαρά, το 3,6% απάντησε πολύ πιθανό, το 6,9% αρκετά πιθανό, το 10% λίγο και το 75,7% καθόλου.
Τα υπόλοιπα ευρήματα
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: