Η Opinion Poll πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Action 24, με τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνει πρώτη και το ΠΑΣΟΚ να έρχεται δεύτερο.

Πιο αναλυτικά, η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 29,7% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που παίρνει 13,6%, με τη διαφορά να κυμαίνεται στις 16,1 μονάδες.

Αναλυτικά η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 8,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3,1%

Νίκη: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Άλλο κόμμα: 7%

Κόμμα Τσίπρα – Σαμαρά

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα, το 9% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό, το 9,7% αρκετά πιθανό, το 11,5% λίγο πιθανό και το 65,9% καθόλου.

Επίσης, στο ερώτημα αν θα στήριζαν ένα κόμμα Σαμαρά, το 3,6% απάντησε πολύ πιθανό, το 6,9% αρκετά πιθανό, το 10% λίγο και το 75,7% καθόλου.

Τα υπόλοιπα ευρήματα

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: