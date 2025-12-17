Η δημοσκόπηση της MRB για το OPEN έδειξε τι θα ψήφιζαν οι πολίτες σε περίπτωση που γινόντουσαν αύριο εκλογές, ενώ τέθηκε ερώτημα και για την περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διαφορά 11,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, με την πρόθεση ψήφου να διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,9%

Ελληνική Λύση: 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 6,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6%

Φωνή Λογικής: 3,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

ΜέΡΑ 25: 2,3%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,2%

Στην περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, οι πολίτες απάντησαν ότι θα το αντιμετώπιζαν ως εξής:

10,2% σίγουρα θα το ψήφιζα

21,6% μάλλον θα το ψήφιζα

19,2% μάλλον δεν θα το ψήφιζα

34,4% σίγουρα δεν θα το ψήφιζα

14,6% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Επίσης, στην ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα, οι πολίτες απάντησαν:

8,3% σίγουρα θα το ψήφιζα

14,9% μάλλον θα το ψήφιζα

16,9% μάλλον δεν θα το ψήφιζα

54,5% σίγουρα δεν θα το ψήφιζα

5,4% δεν ξέρω/δεν απαντώ