Η δημοσκόπηση της MRB για το OPEN έδειξε τι θα ψήφιζαν οι πολίτες σε περίπτωση που γινόντουσαν αύριο εκλογές, ενώ τέθηκε ερώτημα και για την περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.
Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διαφορά 11,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, με την πρόθεση ψήφου να διαμορφώνεται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 22,6%
ΠΑΣΟΚ: 10,9%
Ελληνική Λύση: 9,1%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%
ΚΚΕ: 6,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 6%
Φωνή Λογικής: 3,9%
Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%
ΜέΡΑ 25: 2,3%
Νίκη: 1,9%
Νέα Αριστερά: 1,2%
Στην περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, οι πολίτες απάντησαν ότι θα το αντιμετώπιζαν ως εξής:
10,2% σίγουρα θα το ψήφιζα
21,6% μάλλον θα το ψήφιζα
19,2% μάλλον δεν θα το ψήφιζα
34,4% σίγουρα δεν θα το ψήφιζα
14,6% δεν ξέρω/δεν απαντώ
Επίσης, στην ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα, οι πολίτες απάντησαν:
8,3% σίγουρα θα το ψήφιζα
14,9% μάλλον θα το ψήφιζα
16,9% μάλλον δεν θα το ψήφιζα
54,5% σίγουρα δεν θα το ψήφιζα
5,4% δεν ξέρω/δεν απαντώ